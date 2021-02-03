“Hollywood Gülüş” diyoruz peki ama neden Hollywood?

HOLLYWOOD GÜLÜŞÜ NEDİR?

Amerikalı Aktör ve Aktrislerin gülüşlerine dikkat etmişsinizdir. 32 diş dediğimiz bir gülümseme. Bu gülümseme tabi ki de bir eğitimden geçiyor. Bugün her oyunculuk eğitiminde de olduğu gibi Hollywood gülüş eğitimi de var. Bu gülüş, siz gülerken 1. büyükazı dişlerinizin görünene kadar geniş bir gülümseme ile oluyor. Dudak, yanak ve diğer gülme kaslarınız aktif bir şekilde işlevini yerine getiriyor ise Hollywood gülüşe sahip olabilirsiniz.

HOLLYWOOD GÜLÜŞÜ NASIL OLMALIDIR?

Hollywood Gülüş; geniş bir gülümseme ve gözlerin kısılmasına, dudakların gerilmesine ve üst dişlerinizin neredeyse tamamının görünmesi ile olur. Dikkat edin Hollywood oyuncuların hepsinde bu gülüş mevcut.

Güzel bir kahkaha öncesi hazırda bekleyen bir gülüş gibi adeta. Hollywood Gülüş şeklin çıkışı Hollywood yıldızların gülüşü ile başladığı için “Hollywood Gülüş” diyoruz.

Herkes Hollywood gülüşüne sahip olamaz ama Gülüş Tasarımı yaptırabilir. Bunun için diş hekiminizden daha fazla bilgi alabilirsiniz...

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