Etkileyici bir gülüş için diş estetiğinin kişinin ağız ve çene yapısına göre yapılması gerekiyor. Alt dudağı kalın olanlara kelebek kanadı, ince dudaklılara dar dişler öneriliyor.





Diş estetiğini oluştururken sadece dişleri değerlendirerek istenilen sonucu ve başarıyı yakalamak zor. Diş hekimliği sanatının esas ürünü dişler olsa da aslında bu sanatın bütünlüğü yüz estetiği ile sağlanıyor. Dentway Diş Kliniği Diş Hekimi Dr. Alper Çıldır, dudak ve çene yapısına göre hangi diş estetiğinin tercih edilmesi gerektiğini anlattı.Estetik diş hekimi, diş ve dişetlerini resim gibi işleyip mükemmel bir forma ulaştırsa bu resmin asıl çerçevesini dudaklar ve komşu dokular oluşturur. Güzel bir resim ancak ona uygun güzel bir çerçeve ile kendini gösterebilir. Bu nedenle diş hekimi resmine başlamadan önce çerçevesinin yani ağız dışındaki dokuların nasıl olduğuna dikkat etmeli. Örneğin; alt dudakları kalın olan bir kişide üst ön iki keser dişi geniş işlemek gerekir. Bu dişler işlenirken hatta yanındaki dişlerin üzerine bir miktar taşması istenir. Kelebek kanadı modeli olarak adlandırılan bu görünüm sayesinde kişinin alt ile üst dudak kalınlığı arasındaki uyumsuzluk dengelenmiş olur ve gülüş sırasında dikkat, dudaklardan çok olması gerektiği gibi dişlere çekilir. Bu modelin yaratılabilmesi için tek şart, dudak kalınlığının yeterli olmasıdır.Üst dudağı ince olan bir kişide ise üst dişler hafif dişlek yapılabilir. Bu sayede dişler hafif öne alındığından ince olan dudak desteklenmiş ve üst dudağın az görünen pembe alanının görünümü de artırmış olur. İnce olması nedeniyle belirgin olmayan ve gülüş sırasında iyice silikleşen dudaklar, daha dolgun ve daha estetik bir görünüme kavuşacaktır. Ayrıca yaşın ilerlemesiyle dudak çökmesinin de bu şekilde önüne geçilebilir.Kalın ve etli dudakları olan kişilerde dişler geniş ve ince olmalı. Bu kişilerde kare diş formu tercih edilir. Özellikle üst dişler, dudağı pasif bırakacak şekilde konumlanmalı; üst dudakta gerginlik ve stres yaratmamalı.İnce ve zayıf dudakları olan kişilerde dişlerin mümkün olduğunca dar ve dikdörtgen formda olması tercih edilmeli. Dişlerin dişetine yakın bölümleri mümkün olduğunca doldurulmalı, yani dişler bombeli olarak işlenmeli. Bu sayede dudak alttan desteklenerek daha dolgun ve gergin görünebilir. Bu durum dudağın inceliğini de ortadan kaldırır.Kişinin yüz ahengine uygun olarak yapılan diş ve diş eti estetiğinin görünümünde yapılan dudak makyajının da önemi büyük. Dişlerin istenilen görünümünü sağlayabilmek için dudak makyajında uygun renk ve materyal seçilmeli. Diş etleri açık pembe renkte ve diş rengi de çok beyaz olan kişilerde açık tonlu makyaj yapılmalı.Diş rengi koyu olan ve özellikle dişeti rengi kırmızıya yakın kadınlar kesinlikle açık tonda ruj tercih edilmemeli. Çünkü böyle bir durumda gülüş sırasında ilk göze çarpan dişetleri olur. Halbuki gülüş sırasında esas görünmesi istenilen diş ve dudak arasındaki uyum. Dişeti kesinlikle dikkat çekmemeli.Koyu tonda makyaj seçimi için; kişinin dişetlerinin mutlaka açık pembe tonda olması gerekmez. Koyu tondaki dişetlerinde de koyu renkler tercih edilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken dişlerin mümkün olduğunca beyaz olması. Basit bir beyazlatma işlemi ile dişler ön plana çıkar. Özellikle koyu renkte bir ruj veya kalemle çerçevelenmiş bir ruj ile dişeti rengi nasıl olursa olsun, dişler beyaz ise mükemmel bir gülüş yakalamak mümkün. Burada önemli uyarı koyu tonda ruj kullanan bayanların dişlerinin üzerine ruj bulaşma sorunudur.Mükemmel bir gülüş estetiğinin yakalanmasında dişler kadar dişetlerinin rengi de önemli. Bu nedenle ağız ve diş bakımı yapılırken dişetlerinin de temizlenmesine, fırçalama sırasında diş fırçasının dairesel hareketlerle dişetine masaj yapacak şekilde uygulanmasına dikkat edilmeli. Özellikle ince ve dar dudaklı kişiler, diş fırçalama işleminden sonra dudaklarının iç yüzeylerini de 1 dakika süreyle fırçalamaları gerekir. Bu sayede dişetlerindeki kanlanma artacak ve daha dolgun görünen dudaklara sahip olunabilirler.