Tüm dünyayı kasıp kavuran ‘Star Wars’ vizyondan kalksa da güzelliğin savaşı hala devam ediyor. Hem de ışın kılıcının gücünü sağlayan lazer teknolojisiyle. Tek farkı bu kılıç, güzelliği yok etmek yerine geri getiriyor.

Yazı: Nilgün Yıldız

“Güzellik uğruna hiçbir şey yaptırmıyorum” diyen kadınlar bile en azından tüyünü aldırır ya da makyaj yapar öyle değil mi? Bu nedenledir ki güzellik dünyası zamana ayak uydurma konusunda bir adım öndedir. Her gün yeni bir teknolojiyle tanışır, her gün yeni bir güzellik haberiyle meraklanırız. Bu teknolojilerin hepsinin de amacı, en kısa yoldan, en acısız şekilde en güzeli yakalamak. Son yıllardaki gelişmelerin en başında ise lazer teknolojileri var. Kozmetik dünyasının devleri lazerle güçlenen makinelerle 15 dakikada gençleştirmeyi, 20 dakikada zayıflatmayı, 30 dakikada muhteşem bir kadın olmayı amaçlıyor. Biz de son günlerin bu gözde yöntemi lazerli teknolojileri sizin için araştırdık, bazılarını da denedik.



Scarlett’i kıskandık!

Hollywood dünyasının güzel kadınları hepimizin içindeki kıskançlıkla karışık özenme duygularını harekete geçiriyor. Çünkü bu kadınlar ne yaşlanıyor ne de makyajsız çirkin görünüyor. Bu isimler arasında benim en sevdiklerimden biri de Scarlett Johansson. Masum yüzüyle dikkat çeken bu güzelden bilim adamları da etkilenmiş olacak ki kadınların neredeyse hepsini ona benzetecek bir cihaz yaratmışlar ve ismini de Scarlet koymuşlar. Tabii bu hikayeyi ben uydurdum. Gerçeğe dönecek olursak Scarlet bir fraksiyonel radyofrekans yöntemi ve ameliyatsız yüz germe etkisi yaratabilmeyi amaçlıyor. Scarlet cihazı hakkında bilgi veren Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Dilek Avşar, “Bu yöntem uygulanırken cilt altına mikro iğneler ile ısı veriliyor ve verilen ısı sayesinde cilt altında hasar oluşturularak kolajen lifleri uyarılmış oluyor. Bu yöntem ayrıca akne ve akne izi tedavisi, gözenek küçültmek için de kullanılabilen bir yöntem” diyor.

Hangi bölgelere uygulanıyor?

Scarlet cihazı ile yapılan bu işlem özellikle ince kırışıklıklarda düzelme, gözeneklerde küçülme, yüz ve çene hattındaki sarkmalarda toparlanma sağlamaya yardımcı oluyor. Dr. Dilek Avşar, tekniğin çene, yanaklar, kirpik dibine kadar olan göz bölgesi, kaş altı, şakaklar, alın da dahil olmak üzere tüm yüze ve boyuna uygulanabildiğini belirtiyor.

Denedik!

Oldukça merak uyandıran bu yöntemi denemeden önce cildime lokal anestezik bir krem sürüldü. Bu kremin etkisi ile ağrı çok daha az hissediliyor. Anestezik kremin sürülmesinden sonraysa kolumdan bir miktar kan alındı. Sonra cihazın uygulanması için yüzümdeki makyaj tamamen çıkarıldı ve işlem başladı. Aslında işlem en başta çok rahatsız edici çünkü cihazın başlığından çıkan 25 adet iğne aracılığı ile 3.5 mm cilt derinliğine kadar nazikçe ve yavaşça inerek radyofrekans enerjisinin doğrudan hedef dokuya verilmesini sağlıyor. Uygulama sırasında küçük iğneler yüzünüzde hiç boşluk kalmayacak şekilde cildinize batıp çıkıyor. Fakat korkmayın çünkü kremin etkisiyle bunu çok fazla hissetmiyorsunuz. Bu işlem yaklaşık yarım saat sürüyor. Sonrasında ise alınan kanınız tıbbi cihazların yardımıyla ayrıştırılıyor ve ayrıştırılan kanda plateletten zengin plazmalar bir maske şeklinde yüzünüze sürülüyor. 15 dakika kadar bu şekilde bekledikten sonra cildiniz bu plazmaları emiyor. Sonrasında ise ciltteki yanma hissinin giderilmesi için soğuk bir maske uygulanıyor. İşlemden çıktıktan sonra yüzümün kıpkırmızı olduğunu söyleyebilirim. Açıkçası en başta çok korktum fakat yaklaşık iki saat sonra kızarıklık geçti ve ertesi gün gündelik hayatıma rahatça geri dönebildim. Sonuç olarak bu işlemden sonra cildimde gerçekten gözle görülür bir parlaklık oldu. Hatta o günden beri her ne kadar bir bağımlı olsam da fondöten sürmediğimi söyleyebilirim. Bir ay aralıkla üç seans gidilmesi gereken işlemin etkileri ise birinci seanstan sonra ortaya çıkıyor. Uygulamadan sonra ciltte oluşacak kuruluğa karşı oldukça yoğun nemlendiriciler kullanmanız yeterli oluyor.