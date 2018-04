Kaşı dökülenler için yeni çözüm: Kendi saçınızdan kaş nakli!





Kaş şekli, yüz ifadesini ve sosyal etkileşimi oldukça etkilemektedir. Özellikle kadınlar her dönem kaşa şekil vermek için ciddi bir uğraş göstermekte erken yaşlardan itibaren modanın etkisiyle örnek olarak gördükleri kaş şekillerini kendi yüzlerine uygulama çabasına girmektedirler. İnsan vücudunda bulunan diğer tüyler gibi kaşlarda da zaman içinde dökülmeler olabilmektedir.Newest Estetik Cerrahi Merkezi doktorlarından Estetik Cerrahi Op. Dr Bora Ok kaş dökülmesinin sebepleri ve kaş ekimi hakkında bilgi verdi. Op.Dr. Bora Ok; Kaş dökülmesi çok farklı sebeplere bağlı olarak gelişebilmektedir. Kaşlarda sadece belli bir alan dökülebileceği gibi bütün olarak da kayıplar olabilmektedir. En sık olarak kaş ekilen hasta grubu kadınlardır. Özellikle kontür ya da kalıcı makyaj işlemlerini ehil olmayan kişilere yaptıran kişilerde kaş kayıpları görülmektedir. Bu tip durumlarda kaşların korunması mümkün olmamaktadır. Doğuştan seyrek ve ince yapılı kaşları olanlar veya kaş foliküllerinin yapısı ve sürekli almanın getirdiği travma sonucunda günümüzde birçok kadın kaş kaybıyla karşılaşmakta ve bunu değiştirmek için yoğun çaba sarfetmekte, genellikle çare olarak da makyaj teknikleri, geçici ve kalıcı dövmeler ile bunu telafi etmeye çalışmaktadırlar diyerek konuya dikkat çekti. Ok; ‘’bu tekniklerle doğal görünüm sağlanamadığını düşünen hastalarımız gerek daha doğal bir görünüm sağlaması gerek ise istedikleri kaş şeklini beraber planlayabileceğimiz bir yöntem olan kaş ekimine oldukça rağbet göstermektedirler. Kaş ekimi de aynı saç ekiminde olduğu gibi saçlı deriden kıl folikülünitesinin teker teker alınması (FUE) yöntemi ile gerçekleştirilmekte bununla birlikte oldukça titiz bir planlama ve detay gerektiren bir işlem özelliği taşımaktadır. Yeni kaş yerleştirilirken deriye olabildiğince paralel yerleştirilmesi kaşların uzarken doğal bir görünüm kazanmasında oldukça önemli bir rol oynamaktadır’’dedi.Op. Dr. Bora Ok; ‘’Gelişen teknoloji ve deneyimle artık doğal görünümlü kaşlara sahip olmak için tek çare dövme ve makyaj yöntemleri olmayıp kaş ekimi ile oldukça başarılı sonuçlar almaktayız. Sadece işlemin yapılacağı bölge uyuşturularak ortalama 2 saat süren bir işlem ile doğal kaş görünümü elde edilebilmektedir. Özellikle yüzlerinde doğal görünüme önem veren yurt dışından gelen hastalarımızda bu talep son dönemlerde oldukça artmaktadır. Uygulama sonrasında hiçbir kesi işlemi olmadığından kişi hemen günlük yaşantısına da devam edebiliyor’’ açıklamasında bulundu.