İstenmeyen tüyler için etkili çözümler sunan lazer epilasyon uygulamaları, hem kadınların hem erkeklerin tercih ettiği bir işlem olmakla birlikte, hakkında hala bilinmeyenler var.

Clinimed Dermatoloji Medikal Estetik ve Plastik Cerrahi Kliniği'nden Dermatolog Uzm. Dr. Elif Ebru Güner, lazer epilasyon uygulamalarıyla ilgili merak ettiğimiz soruları yanıtladı.

Lazer epilasyonun herhangi bir zararı var mı?

Lazer epilasyon, çok yüksek doz ışın kullanıp, cilt yanığına sebep olunmadığı sürece zararlı bir yöntem değildir. Günümüzde lazer epilasyon yaptıranların sayısı arttıkça, lazer epilasyon merkezleri de önemli bir artış göstermiştir. Epilasyonun en önemli kısmı da burada başlar. Eğer tercihinizi düşük bütçeye değil de, yaptıracağınız merkezin kalitesi, tecrübesi ve uzman kadrosuna göre yaparsanız herhangi bir zararına maruz kalmazsınız. Lazer epilasyonun cilt kanseri veya spesifik alerji gibi yan etkileri bulunmamaktadır. Lazer epilasyon sadece kıl folikülüne etkili olduğundan uygulamada cilt altı dokular ve organlar zarar görmez. Fakat cilt kalitesinin bozulmaması için; cilt tipi, cilt rengi, kıl tipi farklılıklarına uygun olan cihaz ile uygun dozda işlem yapılmalıdır.



Lazer epilasyon hangi koşullarda daha etkili?

Daha önceki zamanlarda bu soruya lazer epilasyonda en iyi sonuçların koyu renkli tüylere sahip ve açık tenli kişilerde alındığını söyleyebilirdim. Fakat günümüzde tam donanımlı merkezlerde böyle bir durumun ortadan kalktığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yeni dönem cihazlarda çok ince ve çok açık renkli tüyler de (beyaz, gri, sarı veya kızıl) lazer epilasyon tedavisine cevap veriyor ve istenilen başarılı sonuçlar alınıyor. Örneğin, ince kıllarda, koyu tenlilerde, yüz bölgesinde, sırt, omuz kol gibi derin yerleşimli tüylerin olduğu bölgelerde daha etkili olan farklı bir lazer epilasyon yöntemi tercih ediliyor. Genital, koltuk altı ve bacak gibi bölgelerde ise yine farklı bir cihazla çalışılıyor ve tabii ki cihazların türü, kıl yapısına göre farklılık gösteriyor.





Lazer epilasyonun yapılmaması gereken durumlar var mı?

Bu durumları kesin olarak açıklamak doğru bir yaklaşım değildir çünkü hastaya göre değerlendirme yapmak gerekmektedir. Ama en önemlisi dermatolog uzman doktorunun kontrolü sonrasında epilasyon yaptırılmaya başlanması gerekiyor.

Lazer epilasyon yaptırırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Lazer epilasyon öncesinde ilk dikkat edilmesi gereken nokta, epilasyonun güvenilir koşullarda, referansı kuvvetli ve tam donanımlı merkezlerde yaptırılmasıdır. Lazer epilasyonu hangi merkezde yaptıracağınıza karar verdikten sonra ise işlemden 1 ay öncesinde bronzlaşmaktan mümkün olduğunca kaçının. Kendi ten renginize sahip olduğunuz zaman işlemin uygulanması çok daha sağlıklı olacaktır. Yine işlem yapılmadan 1 ay öncesinden ağda, epilatör, tüy dökücü kremler gibi kıl köklerine etki edecek herhangi bir işlem uygulamayın. Herhangi bir kronik veya cilt hastalığınız varsa uzmanınıza bu durumu muhakkak belirtin. Bununla birlikte lazer epilasyon öncesinde kullanılan ilaçlar ve özellikle deri hastalıkları olmak üzere bilinen tüm hastalıkları da doktorunuza bildirmeniz gerekmektedir. Epilasyona devamlılık ve seans atlamamak da çok önemlidir. Kıl döngüsü yirmi sekiz güne tekabül ettiği için 4 hafta ila 6 hafta süresi içerisinde mutlaka epilasyonun geri kalan seanslarına devam etmelisiniz.

Lazer epilasyon benlere zarar veriyor mu?

Vücuttaki benlerin mutlaka dermatolog tarafından incelenmesi gerekmektedir. Kontrol edilmeyen benler üzerine uygulanan işlemler “deri kanseri oluşumu” gibi geri dönüşümü olmayan yan etkiler oluşturabilir. Bu nedenle tıbbi eğitimi olmayan kişiler tarafından tek başına, kontrolsüz şekilde yapılmaması çok önemlidir.

Lazer epilasyondan sonra tüylerin tekrar çıkma ihtimali nedir?

Lazer epilasyon, koltukaltı, bikini ve alt bacak bölgelerinde kesin sonuç verir ve tüylerin tekrar çıkma ihtimali özel durumlar haricinde çok düşüktür. Lazer epilasyon işlemi doğru bir şekilde ve uzman kişilerce yapılırsa, tekrar tüylenme problemi ortadan kalkar. Yüz bölgesi gibi dirençli alanlarda ise hormonal problemler varsa tüyler ince, daha zayıf ve ayva tüyü şeklinde az miktarda da olsa çıkabilir. Bu sebeple ince tüylerin olduğu bölgelerde Diode, Alexandrite, NDYag cihazlarıyla kombin bir tedavi uygulanması çok daha başarılı sonuçların alınmasını sağlar. İşlemin tam olarak bittiğine emin olmak için 6 ay beklenmesi gerekmektedir. 6 ay sonrasında ise seyrek olarak çıkabilecek tüylerden kurtulmak için bölgesel uygulamalar yapılabilir.

Herkes lazer epilasyon yaptırabilir mi? Yaş sınırı nedir?

Kıl gelişiminin tamamlanmamış olması nedeni ile uygulanmasında sakınca olmadığı halde 15 yaş altı kişilerde uygulamayı tercih etmiyoruz. Ancak sosyal anlamda hastayı önemli ölçüde rahatsız ediyor ise seansların uzun sürebileceği konusunda uyarıda bulunarak uygulama yapabiliyoruz. Uygulamada üst yaş sınırı yoktur. Ama kıllar beyazlaşmışsa (pigment kalmamışsa) lazer etki etmez.