Kadınların en çok tercih ettiği estetik operasyonlardan biri olan meme estetiği operasyonlarında nelere dikkat edilmeli?

Göğüs güzelliği kadınlarda öz güveni artıran en önemli öğelerin başında geliyor. Buna bağlı olarak da meme estetiği ameliyatları, kadınların estetik operasyonlarda ilk tercihlerinden oluyor. Plastik & Rekonstrüktif Cerrahi uzmanı Op. Dr. Tevfik Şatır, meme estetiği öncesinde, karar aşamasında ve sonrasında dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı.

Meme büyütme ameliyatı kadınları en mutlu eden plastik cerrahi ameliyatlarının başında geliyor. Bu ameliyat, küçük göğüslü, göğüs asimetrisi yani birisi diğerinden daha büyük olması, kilo kaybı gibi nedenlerle göğüslerinde bozulma olan kadınlar tarafından talep ediliyor. Plastik cerrahi uygulamaları ile memelerin dolgunluğu artırılabiliyor, simetrisi düzeltilebiliyor, doğum sonrası kaybedilen meme dokusu ve hacmi düzeltilebiliyor.

Meme büyütme ameliyatlarının memelerin durumuna ve hastanın tercihine göre birden fazla yöntemle yapılabildiğini belirten Op. Dr. Tevfik Şatır, “Meme büyütme ameliyatlarında meme implantı kullanılabilir, kişinin kendi yağı arıtma işleminden geçirilerek yağ transferi yapılabilir ya da dolgu enjeksiyonları kullanılabilir. Plastik cerrah memelerin durumuna ve hastanın tercihine göre hangi tekniğin daha uygun olduğunu belirler ve ameliyatı ona göre planlar” diyor.

En iyi sonuç için ideal meme boyutu hesaplanmalı

Meme büyültme-küçültme ameliyatlarında en doğal sonuçlara ulaşabilmek için ideal meme boyutuna ulaşılması gerektiğini ifade eden Şatır, ideal meme boyutunun kişilere göre farklılıklar gösterdiğini ve operasyonun da buna göre yapılması gerektiğinin altını çiziyor. Op. Dr. Tevfik Şatır, “İdeal meme büyüklüğü kişinin boy, kilo ve genel vücut yapısı göz önüne alınarak hesaplanır. Meme büyüklüğü; göğüs kafesi, omuz ve boyunla uyumlu olmalı. Kişinin boyunun uzunluğu, göğüs kafesi şeklinin dar ya da geniş olması, var olan göğüs dokusunun büyüklüğü gibi faktörler de hesaplama esnasında göz önünde buldurulur. Meme boyutu hesaplanırken amaç taşınması kolay, vücudun genel hatlarıyla uyumlu, doğal görünen göğüs boyutuna ulaşmaktır” diyor.

Sarkık göğüsler için dikleştirme ameliyatı gerek

Meme büyütme estetiği ile göğüslerdeki sarkıklığın giderilemeyeceği konusunda uyarıda bulunan Op. Dr. Tevfik Şatır, “Eğer göğüslerin hacmi yerinde ama sarkık duruyorsa yalnızca meme dikleştirme ameliyatı yapılması yeterli olabilir. Ancak hem hacim kaybı hem de sarkma varsa o zaman meme büyütme ile birlikte meme dikleştirme ameliyatı da yapılması gerekir. Günümüzde plastik cerrahların çoğu genellikle iki operasyon aynı anda yapmayı tercih ediyor” diye konuştu.

İyileşme süresi kişiden kişiye değişebilir

Ameliyat sonrası iyileşme süresi kişilerin yaşam tarzına ve operasyonda kullanılan yönteme göre değişebiliyor. Ameliyat olan kişinin genel sağlık durumu, uygulanan teknik, alkol ve sigara kullanımı gibi kişinin genel yaşam tarzı ve yine cerrahın verdiği tavsiyelere sağladığı uyuma göre farklılıklar gösterebiliyor. Örneğin meme implantının göğüs kasının altına ya da üstüne konulması veya cerrahi kesinin yapıldığı yer gibi faktörler de iyileşme süresinde etkili rol oynuyor.

Öz güven kazandırıyor

Daha güzel göğüslere sahip olmak yalnızca estetik açıdan değil psikolojik açıdan da önem taşıyor. Küçük meme, çok büyük meme, sarkık meme veya düşük memeye sahip olma, kadının ruhsal ve cinsel yaşamını olumsuz olarak etkileyen faktörlerden. Bu gibi durumlarla karşı karşıya olan kadınlar, güven duygularını kaybetmenin yanı sıra, aileleri, eşleri ve çevreleri ile iyi ilişkiler kurmakta da oldukça zorlanabiliyor ve de mutsuz bireyler olabiliyorlar. Kadınların daha iyi ve daha çekici bir görünüm kazanması öz güvenlerinin de artmasını sağlıyor.