Sosyal medya ağlarındaki fotoğraflarında güzel görünmek isteyenler estetiğe yöneliyor. En büyük amaç ise selfie'lerde güzel çıkmak...

Hayatımızın her alanına giren sosyal medya, estetiğe olan talebi de artırdı. Fotoğraflarda daha güzel ve çekici görünme isteği kullanıcıların yönünü plastik cerrahlara çevirdi.

Öz çekimlerde (selfie) kişiler özellikle yüzlerinde bazı bölgeleri kusurlu buluyor ve bunları zaman içerisinde takıntı haline bile getirebiliyor. Fotoğraflar nedeniyle ortaya çıkan estetik kaygının tüm dünyada yaş sınırı olmaksızın herkesi etkilediğini belirten Estetik Cerrahi, Plastik & Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tevfik Şatır, “Amerikan Yüz Estetiği ve Rekonstrüktif Akademisi 2 bin 700 estetik cerrahın katıldığı bir araştırma gerçekleştirdi. Bu araştırmaya göre; öz çekim modası geçen yıla kıyasla estetik oranlarını yüzde 25 artırdı. Bu çerçevede burun estetiği yüzde 10, saç ektirme talepleri yüzde 7 ve göz kapağı ameliyatı yüzde 6 yükseldi. Araştırmaya göre her üç hastadan ikisi öz çekim pozlarının 'mükemmel' olması için estetik cerrahlara başvurdu” diyor.

ÖNCE BURUN, SONRA SAÇ, ARDINDAN GÖĞÜSLER!

Öz çekimler nedeniyle özellikle fotoğraflarda gülünce burun ucunun düşük çıkması ya da kemerli burun rahatsızlığı ile her cinsiyet ve yaş grubundan kendilerine başvuru yapıldığını söyleyen Op. Dr. Tevfik Şatır, “Fotoğraf karelerinde ağırlıklı olarak yüz ve saçlar göründüğünden, yüz güzelliğine yönelik işlemler, burun ameliyatı, kepçe kulak ameliyatı ve saç ekimi uygulamaları talep ediliyor. Erkekler ağırlıklı olarak saç ekimini tercih ederken kadınlar önceliği burun ameliyatına veriyor. Yüz bölgelerinden sonra da kadınlarda göğüs büyütme ve dikleştirme isteği her geçen gün artıyor” şeklinde konuştu.

HER BAŞVURANA ESTETİK YOK!

Estetik görünmenin sosyal yaşamdan iş hayatına kadar pek çok pozitif etkisi olduğunu ve öz çekim yaparken daha iyi görünmeyi istemenin temelinde bu nedenlerin bulunduğunu ifade eden Op. Dr. Şatır, “Günümüzde sadece gerçek yaşamda güzel, fit ya da yakışıklı olmak yetmiyor. Kişiler her açıdan estetik ve güzel görünmek istiyorlar. Özellikle gençler ellerinde akıllı telefonlarıyla gelip, çektikleri selfie'leri gösteriyor. Daha sonra yüzlerinde kusurlu olduğunu düşündükleri bölgeleri tarif ediyorlar. Ama sadece sosyal medyada iyi görünmeleri için kimseye estetik ameliyatı yapmıyoruz. Estetik operasyonunun gerçekleştirilmesi için uyguladığımız birtakım psikolojik testler var. Testlerde hastanın ameliyat için uygun olduğu sonucunun çıkması gerekiyor” diye konuştu.