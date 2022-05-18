Vajina genişlemesinin nedenleri nelerdir? Vajina nasıl sıkılaşır? Kegel egzersizi vajinayı sıkılaştırır mı?

Vajina genişlemesi nedenleri, vajina sıkılaştırma ameliyatı, vajina kararması, vajina beyazlatma işlemleri, kegel egzersizlikeri kadınların çokça merak ettikleri konuların başında geliyor. Jinekolog, Cinsel Terapist, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Demir Yüzer tüm bu konular hakkında bilgiler verdi.

VAJİNA NEDEN GENİŞLER?

Vajina genişlemesinin nedenleri şunlardır:

Vajina, doğurma ve üreme kanalıdır. Vajina, yapısındaki kolajen ve bağ doku sayesinde oldukça esnek bir yapıya sahiptir. Aşağıda sıraladığımız nedenler vajenin zamanla genişlemesine neden olabilir.

• İlerleyen yaş

• Kilo artışı ve obezite.

• Normal doğum

• Sinir ve dokuların işlevsel bozukluğu.

• Bağ dokusu anormallikleri.

• Daha önceden geçirilen pelvik cerrahi.

• Sigara içilmesi.

CİNSEL İLİŞKİ VAJİNAYI KALICI OLARAK GENİŞLETİR Mİ?

Cinsel ilişkinin vajinada kalıcı olarak genişlemesine neden olup olmadığı merak konusudur. İlk cinsel ilişki kalıcı bir genişlemeye neden olur ancak daha sonraki ilişkilerde ilişki sonrası vajina eski haline dönebilir.

VAJEN YANİ VAJİNA NASIL SIKILAŞIR?

Vajina sıkılaştırma için birden fazla yöntem vardır. Bunlar Kegel egzersizleri, lazer ile vajina sıkılaştırma ve ameliyat ile vajina sıkılaştırma işlemleridir.

KEGEL EGZERSİZLERİ NE İŞE YARAR, NASIL YAPILIR?

Kegel egzersizleri ile idrar kaçırma, vajen ve rahim sarkması sorunlarının da önüne geçilmiş olur. Kegel egzersizleri pelvik taban kaslarının sporudur diyebiliriz. Düzenli spor yaptığımızda vücudumuz daha fit, sağlıklı, güçlü olursa aynı şekilde düzenli kegel egzersizleri yapılırsa pelvik taban kasları güçlenir. Ayrıcaile idrar kaçırma, vajen ve rahim sarkması sorunlarının da önüne geçilmiş olur.

KEGEL EGZERSİZİ YAPILIŞI

1'den 3'e sayana kadar sanki tuvaletinizi tutar gibi pelvik taban kaslarınızı sıkın ve 5-10 saniye tutmaya devam edin. Sonra sıktığınız kasları birden bırakmadan 1’den 6’ya sayana kadar yavaşça kademeli olarak gevşetin. Bu egzersizi her defasında 20’şer kez olmak üzere günde 3 tur yapın.

Küçük tuvalet yapılırken birden boşaltmak yerine tut bırak-tut bırak şeklinde boşaltmak pelvik taban kaslarının kuvvetlenmesine yardımcı olur.

Kegel egzersizleri düzenli yapıldığı takdirde 2-3 ay içerisinde etkisi görülmeye başlanır.

LAZER İLE VAJİNA SIKILAŞTIRMA TEDAVİSİ

Lazer ışınları ile kolajen doku ısıtılarak tekrar uyarılır ve vajinanın sıkılaşması sağlanır.

LAZER İLE VAJİNA SIKILAŞTIRMA KİMLERDE TERCİH EDİLMELİDİR?

1.Doğum yapmamış ancak kolajen ve bağ dokusu yapısal olarak gevşek olan kadınlarda,

2.Doğum yapmış ancak vajina gevşemesi ileri düzeyde olmayan kadınlarda. Bu karar ancak muayene ile verilebilir.

3. Çocuk sayısını tamamlamamış kadınlarda (Operasyon sonrasında çocuk sahibi olmayı düşünenlerde).

4.Ameliyatın riskli olduğu (Anestezi alamayan, ileri yaş ve kronik hastalığı olanlar) durumlarda.

Ameliyat / Cerrahi Tedavi ile Vajina Sıkılaştırma

Vajen sıkılaştırma için ameliyatlar, özellikle çocuk sayısını tamamlamış, vajen ve rahim sarkması ileri düzeyde yani vajinanın sarkan kısmının dışarıdan bakıldığında görüldüğü hallerde yapılır. Ameliyatta kalıcı ve iyi sonuçlar alabilmek için ameliyat öncesi ayrıntılı bir muayene ve değerlendirme yapılmalıdır. Ameliyatta kullanılan teknik, elde edilecek sonucun başarısını etkileyen en önemli faktördür. Vajina daraltma ameliyatları hastane şartlarında yapılmalıdır.

VAJİNA KARARMASI, NEDENLERİ VE TEDAVİSİ

Vajina kararması, halk arasında vajina kararması olarak bilinen aslında dış genital bölgedeki cildin renk koyulaşmasıdır. Peki vajina ya da genital bölge kararmasına neden olan faktörler nelerdir?

1. Bu bölgedeki cildin travmatik tüy temizliği (Ağda, jilet gibi),

2. Enfeksiyonlar,

3. Gebelik, menopoz gibi hormonal değişiklikler,

4. Özellikle kilolu kadınlarda bacakların sürtünmesi ve tere bağlı kasık bölgesi ve bacak aralarında renk koyulukları oluşur.

VAJİNA BEYAZLATMA VE GENİTAL RENK AÇMA İŞLEMİ NEDİR?

Genital renk açma için ablatif laser dediğimiz soyucu laserler ya da bu bölgedeki hassas cilde uygun olarak hazırlanmış kimyasal peelingler kullanılabilir. Sonuçlar oldukça başarılıdır. Genital renk açmada en çok merak edilen bir konu da kalıcılıktır. Renk açma yapıldıktan sonra dış etkenler ve hormonal değişiklikler olmadığı sürece renk tekrar koyulaşmaz.