Sağlıklı bir cinsel hayatın yolu kegel egzersizleri yapmaktan geçiyor. Bu egzersiz hem kadın hem de erkekler için uygun. Peki nasıl yapılır?

Yaşlanma, menapoz, doğum, stres gibi pek çok sebepten ötürü vajina kasları zayıflayabiliyor, cinsellikten alınan zevk azalabiliyor. Bunları önlemenin yolu da kasları güçlendirmekten geçiyor. Vücudumuzdaki bütün kaslar çalıştırdıkça güçlenir. Vajina kaslarını çalıştırmanın yolu da kegel egzersizleri. Hem cinsel tatmin, hem de pek çok hastalığı önlemenin yolu vajinal kasları güçlendirmekten geçiyor. Cinsel ilişkiden daha büyük bir keyif almak, doğum sonrası vajina sıkılaşmasını sağlamak, kadın ve erkekte idrar kaçırma problemlerinin oluşmasını engellemek, normal doğumu kolaylaştırmak, menapozun olumsuz etkilerini azaltmak gibi pek çok fayda sağlıyor. Yaşınız ne olursa olsun fark etmez. Kegel egzersizleri her yaştan kadın için faydalı.



Kegel egzersizleri nasıl yapılır?

Kegel egzersizleri mesane boşken yapılmalıdır. Pelvik kasların çalışmasını anlamak için ilk bir kaç sefer idrar yaparken idrar tutmayı denemek şeklinde küçük egzersizler yapılabilir. Bu sadece öğrenmek için kullanacağınız bir yol olsun. İdrar yaparken kegel egzersizleri yapma durumunu sürekli hale getirmek sağlıklı değil. İdrarınızı tuttuğunuzda çalışan kas, kegel egzersizleri yaparken çalışması gereken kas. Pelvik kasların nasıl çalıştığını anlamanın diğer bir yolu da vajinaya parmak sokmaktır. Vajinaya parmak yerleştirdikten sonra kaslar kasılmaya çalışılır ve hangi kasların kasıldığına dikkat edilir. Kasların parmağı az da olsa sıktığını hissediyorsanız doğru yoldasınız demektir.



Pelvik kaslarınızın nerede olduğunu buldunuz. Şimdi gelelim kegel egzersizlerinin nasıl yapılacağına. Pelvik kasınızı kasın 5'e kadar sayın ve kaslarınızı yavaşça bırakın. 5-10 saniye kadar kasın rahatlamasını bekleyin. Aynısını tekrarlayın. Bunu 10-15 kez yapabilirsiniz. Kegel egzersizleri yaparken nefesinizi tutmadığınızdan emin olun. Sürekliliği sağlamak için kendinize bir rutin çizebilirsiniz. Örneğin rutininiz sabah ilk idrarınızı yaptıktan sonrası ya da akşam yatmadan önceki son tuvaletten sonrası olabilir. Masa başında otururken de yapabilirsiniz. Alıştıkça egzersiz saysını günde 3 sete kadar çıkarabilirsiniz.







Kegel egzersizleri doğumu kolaylaştırır mı?

Kegel egzersizleri hamilelere sıklıkla önerilen egzersizlerdir. Peki hamilelik döneminde ve doğum sürecindeki faydaları nelerdir?



• Hamilelik döneminde idrar kaçırma problemlerini engellemeye yardımcı olur.



• Doğum sonrası sıklıkla görülen Üriner inkontinas adı verilen öksürme, hapşırma ve gülme ile idrar kaçırma durumunun önlenmesini sağlar.



• Pelvis kaslarının nasıl kullanılacağını öğrenmeyi sağladığı ve kasları yönetmeyi kolaylaştırdığı için, doğumu kolaylaştırır.



• Pelvis kaslarını güçlendirdiği için doğum sonrası vajinanın görebileceği hasarı minimuma indirir.



Gebelikte kegel egzersizleri ne zaman yapılır diye sorarsanız, gebeliğin ilk anından gebelik sonlanana kadar yapılması uygundur diyebiliriz.



Kegel egzersizleri vajinayı daraltır mı?

Vücudumuzdaki bütün kasların çalıştıkça sıkılaştığı gibi pelvik kaslar da çalıştıkça sıkılaşır. Bu sıkılaşma sayesinde kegel egzersizleri vajinayı daraltır. Düzenli olarak kege egzersizleri yapan kadınlarda vajina genişlemesi daha seyrek görülür. Vajina genişlemesi olsun olmasın, pelvik kasları çalıştırmak bütün kadınlar için faydalı. Orgazm olmayı kolaylaştırır ve cinsellikten daha çok zevk almayı sağlar.



Erkeklerde kegel egzersizleri faydaları nelerdir?

Pelvik kasları çalıştrmak kadınlara olduğu kadar erkeklere de fayda sağlar. Faydalarını şu şekilde listeleyebiliriz:



• İdrar kaçırmayı engellemeye yardımcı olur. Özellikle prostat ameliyatlarından sonra, idrar tutma kontrolünün yeniden sağlanması için önerilir.



• Pelvik kasları güçlendirerek daha dik ve uzun bir ereksiyon sağlar.



• Gece idrara kalkma şikayetlerini azaltır.



• Kegel egzersizleri yapan erkeklerde prostat kaynaklı problemlerde düşüş görülür.



• Erken boşalma tedavisinde yardımcı yöntem olarak kullanılır.



• Mesane, rektum ve bağırsakların daha sağlıklı olmasına yardımcı olur ve bu organlarda olabilecek sarkma ihtimallerini azaltır.



Menopozda kegel egzersizleri yapılır mı?

Özellikle doğum sonrası ve menopoz döneminde genital organlarda sarkma problemi sıklıkla görülür. Bu problemin önüne geçilmesi için pelvik kaslar güçlendirilmelidir. Menopoz sonrası kadınlarda gece sık idrara kalkma, hapşırma, öksürme, gülme sonucu idrar kaçırma, idrar tutmada zorlanma gibi problemler gelişebilir. Kegel egzersizleri idrar tutmaya yarayan kasları güçlendirerek özellikle başlangıç aşamasındaki idrar problemlerinin ameliyatsız önlenmesini sağlar. Kadın, erkek herkes için faydalı kegel egzersizleri idrar tutma problemlerinin ve cinsel problemlerin önlenmesinde ve tedavisinde büyük role sahip.