Vücuttaki yağların soğuğun etkisiyle yok olduğu ortaya çıktı.

Vücutta gereğinden fazla olan ve özellikle belli bölgelerde toplanan yağlar, herhangi bir ameliyat yapılmaksızın "soğutma" esasına dayalı FDA onaylı yeni yöntem ile yok ediliyor.Yurt dışında yapılan bilimsel bir çalışmada, jokeyler ve çok fazla buzlu dondurma yiyen çocuklar gözlemlendi. Yapılan inceleme sonucunda, jokeylerin bacaklarının öngörülemeyen biçimde inceldiği belirlendi. Boston General Hospital Hastanesinden Dr. Dieter Manstein ve Dr. R. Rox Anderson, bundan yola çıkarak düşük ısının kontrollü biçimde verildiği takdirde bölgesel incelme yaratıp yaratmayacağı üzerinde bilimsel çalışma başlattı. Yaklaşık 2005'te başlayan gözlem grupları ve AR-GE çalışmaları sonucunda, düşük ısının yağ hücrelerinikontrollü ve kalıcı biçimde yok ettiği belirlendi ve "Zeltiq" tekniği ile ABD ve Kanada başta olmak üzere birçok ülkede uygulanmaya başlandı. Sağlık alanında en prestijli merci kabul edilen Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onayına sahip olan yöntem, bölgesel yağlar için soğuk şekillendirme sistemiyle çalışan ilk sistem olma özelliği taşıyor.Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Onur Erol, yönteme ilişkin yaptığı açıklamada, bölgesel incelmede kesin ve büyük ölçekli sonuçlar bekleyenler için tek alternatifin "Liposuction" olduğunu, ancak yeni yöntemden de etkili sonuçlar elde edilebildiğini söyledi."Zeltiq tedavisinin, vücudun göbek, yan bölge, sezaryen doğum sonrasında oluşan alt karın ve sırt gibi bölgelerinde oluşan yağ birikimlerinin yüzde 20 ile yüzde 40 oranında azalmasını sağladığını yan bir tedavi olduğunu" vurgulayan Erol, uygulamanın anestezi uygulanmadan ve hiçbir cerrahi girişim yapılmadan gerçekleştirildiğini anlattı.Erol, tedavinin uygulanacağı bölge ya da bölgelerin, hekim tarafından belirlendikten sonra cildin korunması için ıslak mendil benzeri koruyucu özel bir malzeme vücudun ilgili bölgesinin kaplandığını anlatarak, "Daha sonra cihazın uygulama başlığı belirlenen bölgeye yaklaştırılır. Cihaz, hafif bir vakum ile otomatik olarak ilgili bölgeyi haznesinin içine çeker ve yaklaşık bir saat sürecek tedavisine başlar. Sistem, işlem yapılan bölgeyi 4-5 dereceye kadar soğutur" dedi. Yöntemin, dolaşımı etkilemeden ve diğer dokulara zarar vermeden direkt olarak yağ hücrelerine etki ettiğini dile getiren Erol, şunları kaydetti:"Yağ hücreleri soğukta yaşayamadıkları için uygulama yapıldıktan sonra yavaş yavaş eriyerek karaciğer yardımıyla vücuttan atılır. Uygulama öncesinde anestezi ve krem gibi işlemler uygulanmaz. Zeltiq teknolojisi ile soğutulan yağ hücrelerinde üç hafta içerisinde yapısal değişiklikler başlar. Değişime uğrayan yağ hücreleri 2. aydan itibaren vücudun doğal temizlenme sistemi olan lenf sistemi ile dışarı atılır. Uygulamanın hemen ardından bölgede belirgin bir farklılık gözlemlenmez. Uygulama öncesinde kişinin çeşitli açılardan fotoğraflarıçekilir ve ardından kumpas yardımıyla uygulama yapılacak bölgelerdeki yağ oranı belirlenir. Uygulama tamamlandıktan sonra ortalama 2- 4 aylık bir süreç içerisinde gözle görülür farklılıklar oluşmaya başlar.Uygulama sırasında kullanılan başlığın amacı bu bölgedeki yağ fazlalığını vakum ile yağlı bölgeyi çekerek soğutmasıdır. Uygulanan soğuk sadece yağ hücrelerini etkilediğinden ve bu etkilemenin sonucunda vücuttan atılmasından dolayı diğer dokulara zarar vermesi mümkün değildir."Prof. Dr. Erol, bu yöntemin, bölgesel yağlanma sorunu yaşayan, cerrahi bir operasyondan çekinen, uygulama yapılmasını engelleyecek özel bir rahatsızlığı olmayan, diyet ya da egzersizle uygulama sonuçlarını koruyabilecek, 15 yaş üzerindeki herkese uygulanabileceğini belirterek, "Zeltiq, dünyada 200'ün üzerinde olan bölgesel incelme sistemleri arasında hem cihaz işleyiş güvenliği hem de yağ tabakasının inceltilmesindeki iddiasını kanıtlandığı için FDA tarafından çift onay almış ilk ve şimdilik tek bölgesel inceme sistemidir" dedi.Erol, yöntemin hamile ve emziren annelerde ve şeker hastalarında sonuçlarının bilinmediği için önerilmediğinin de altını çizdi.*Bu yöntemi deneyen Güzellik Blogger'ımız Nilgün Yıldız'ın yazısını okumak için