Yaşlanma sürecinde yüz ve ciltte gözlemlenen değişiklikler en yeni medikal estetik yöntemler ile cerrahi dışı düzeltilebiliyor.

Hazırlayan: Gülru İncu

Ankara Mayasante Polikliniği Medikal Estetik Hekimi Dr. Devrim Gürsoy, medikal estetik alanındaki son gelişmeleri ve farklı sorunların tedavisinde kullanılan yöntemleri anlattı.

GÜZELLİK KAVRAMI ASLINDA BİR ORAN MESELESİ. Ve daha çok genetik yapımıza bağlı olarak anatomik yapılarımız��n oransal uyumuyla ilişkili. Ankara Mayasante Polikliniği Medikal Estetik Hekimi Dr. Devrim Gürsoy, medikal estetiğin temel amacının cerrahi dışı yöntemlerle kişilerin hatları arasındaki uyumu sağlamak olduğunun altını çiziyor.

HANGİ SORUNLAR HANGİ YÖNTEMLERLE ÇÖZÜLÜYOR?

“Kaz ayakları, kaş ortası ve alın kırışıklıklarının tedavisinde temel uygulama botulinum toksin kullanımıdır. Toksin maddesi kırışıklıkları azaltır ve derinleşmelerini engeller” diyen Dr. Devrim Gürsoy, toksinin yeterli gelmediği durumlarda kalan kırışıklıkları gidermede dolgu uygulamasının kullanılabildiğini belirtiyor. Günümüzde kullanılan en ideal dolgu malzemesi ise hyalüronik asit.

KAŞ DÜŞÜKLÜĞÜ

Kaş düşüklüğünü düzeltmek için dolgu ve örümcek ağı uygulamaları fayda sağlıyor.

GÖZ ALTI MORLUKLARI VE GÖZ KAPAĞI DEFORMASYONLARI

Göz çevresi problemlerinin giderilmesinde plazma uygulaması, altın iğne, fraksiyonel lazerler, ND: Yağ lazerler, göz altı dolguları, mezoterapi ve PRP gibi işlemler kullanılıyor.

YÜZDEKİ GÖZENEKLERİN SIKILAŞMASI

Yüzdeki gözeneklerin sıkılaşması için altın iğne ve fraksiyonel lazerler tercih ediliyor.

LEKE TEDAVİSİ

Yüzde var olan lekelerin giderilmesinde karbon peeling, Thulium lazer, diğer fraksiyonel lazerler, mezoterapi, PRP, kimyasal peeling, TCA uygulamaları ve kozmetik ürün kullanımı etkin yöntemler.

SİVİLCE İZİ

Sivilce ve diğer izlerin tedavisinde fraksiyonel lazerler, altın iğne, subsizyon işlemi, dermapen, mezoterapi, dermabrazyon ve PRP gibi işlemler fayda gösteriyor. Dr. Devrim Gürsoy sözlerini şöyle sürdürüyor: “Tüm yüz ve boyunda kastan cilt yüzeyine kadar doku elemanlarını harekete geçiren ‘Zaman Makinesi’ konsepti, hem cildi temizliyor hem de cildin tüm katmanlarını ve kasları diatermik radyofrekans etkisi ile uyarıyor.”

YÜZDE HACİM KAYBI

“Yüzdeki hacim kaybının giderilmesinde, elmacık kemiklerine, çökmüş şakaklara, çene ve nazolabial bölgelere hacim kazandırma ve şekillendirme sağlamada ilk seçenek dolgulardır” diyen Gürsoy, yüzdeki ovalite kaybının düzeltilmesinde iplerle yüz germe, örümcek ağı ve dolgu uygulama kombinasyonunun tüm yüzde 5-10 yıllık bir gençleşme sağlayabilecek derecede cerrahi etkinliğe en yakın medikal estetik uygulama olduğunu vurguluyor. “İple germe işleminde kullanılan ipler insan vücuduna uyumlu, tümüyle eriyebilir bir içerikle üretilmiştir. Kas ile cilt altı dokusu arasındaki bölgeyi yenileyerek cildin sıkılaşmasını, yüz hatlarının ortaya çıkmasını, yüzün dolgusuz da kalkmasını sağlayabilen, etkisi 6-12 ay süren fokuslu ultrason uygulaması modern insana pratik ve uzun süreli bir iyileşme sunuyor.”