Yüz sarkması ve çözüm önerileri

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Dr. Ayşen Bilge Sezgin, yüz sarkmasıyla ilgili sorularımızı yanıtladı...

Yüz bölgesinde sarkmanın sebepleri neler?

Yaş ilerledikçe ve yer çekiminin etkisiyle ciltte gevşeme ve elastikiyetini kaybetme ile birlikte sarkma başlar. Zaman yüz ve boyun bölgesinde olumsuz ve yorgun bir görünüm yaratır. Yüz bölgesi yanaklardan aşağı sarkmaya başlayınca yüzde yorgun bir görünüm oluşur.



Bütün yüz tipleri için sarkma zamanı aynı mı?

Elmacık kemikleri çıkık ve kemikli yüze sahip olanlar, çene yapısı geniş olanlar sarkmaya daha dirençli olabiliyor. Onlar daha geç yaşlanıyor veya sarkmaları daha ileriki yaşlarda yaşanıyor. Yüz ve yanak bölgeleri toplu ve etli olanlar, küçük çeneye sahip olanlar ise daha kısa sürede sarkmaya başlayabiliyorlar.



Yüz bölgesindeki sarkmayı ve gevşemeyi arttıran çevresel faktörler neler?

Sigara içmek, vitamin eksikliği, kilo alıp vermek, bozuk ve dengesiz diş yapısı, solaryum ve güneş ışığına maruz kalmak gibi sebepler sarkma ve gevşemeyi arttırırlar.



İlk belirtileri neler?

Yüz bölgesi sarkması ve gevşekliği genellikle göz kapağı sarkmaları ve göz etrafı gevşemesi ile birlikte görülür. Bu sarkmalara çoğu zaman kaş bölgesi düşüklüğü de eşlik eder. Orta yüz bölgesinde de çukurlaşma ve volüm kaybı oluşur.



Sonra hangi sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor?

Yanaklar dudak kenarlarına ve aşağıya doğru yığılır ve katlanmaya başlar. Üzgün görünüm veren çizgiler ve katlantılar oluşur. Gözlerin ve kaşların kavisi de aşağıya doğru yönelir.



Ortalama bir sarkma yaşı var mı?

Yüz yaşlanmasının en hızlı ilerleyen ve göze çarpan deformiteleri genellikle 40 yaş ve üzerinde görülür.



Peki, nasıl önlemler almak gerekiyor?

Aslında en önemlisi bu kırışıklık ve yaşlanma belirtilerinin başında önlem almak ve ona göre tedavilere başlamaktır. Çizgiler hafifken dolgu, botoks gibi kırışıklık önleyiciler kullanmaya başlanabilir. Ayrıca cilt altına anti-aging vitamin ve mineral uygulamaları ve lazer işlemleri yapılabilir. Bunlar düzenli yapılır ve kırışıklıklar derinleşmeden önlem alınırsa basit şekilde mücadele mümkün olabilir.



Yüz sarkmaları için en uygun tedavi yöntemleri neler?

Sarkmalar için en uygunu derin lazer ve ultrason. Cilt altına uygulanan derin ultrason ve lazerde radyo dalgalarıyla iz bırakmadan ve kolayca cilt toparlanmasına destek olunabiliyor.



Bu tedavinin başarı göstermesi için ne kadar zaman geçmesi gerekiyor?

Cilt altının sıkılaşması 2-6 ay kadar bir zaman alıyor. Bu esnada yeni bağ dokusu oluşumu sağlanıyor. Kolajen liflerinin üçlü sarmal yapıları ısıdan etkileniyor ve radyo dalgalarıyla çözülme sağlanıyor. Bunun ardından da iyileşme süreci başlıyor ve fibroblastlar harekete geçiyor. Cilt altı tabakasının yeniden kolajen lifleriyle yapılanması da sıkılaşmanın önünü açıyor.



Peki, kaç seans uygulama yapılıyor?

Bu uygulamalar bölgeye ve cilt yapısına göre farklılık gösterebiliyor. Genellikle birkaç seans şeklinde uygulamak gerekebilir.



İlerlemiş sarkmalarda da bu yöntem sonuç veriyor mu?

İlerlemiş sarkmalar için yüz bölgesini telle asma ve çiftini, yani yüz ve boyun germesi yapılabilir. Yüz lifting’inde artık eskisi gibi büyük izler oluşturmadan operasyon gerçekleştiriliyor. İzler kulak içinde kalacak şekilde çalışılıyor ve görünmemesi için boyun germe yapılmas�� durumunda boyun germe izleri de kulak arkasına bırakılarak operasyon gerçekleştiriliyor. Yani yüz bölgesini üste ve yanlara doğru çekiliyor ki kişinin daha genç görünümü elde edilebilsin.



İyileşme ne kadar zaman alıyor?

Özel bir korse ile ilk hafta yüz ve boyun bölgesinin desteklenmesi gerekiyor. Bir hafta sonra dikişler alınıyor ve korse çıkartılıyor. Hastaya bir süre güneşten ve solaryumdan uzak durmasını tavsiye ediyoruz.