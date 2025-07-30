31 Temmuz 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Yengeç; Güzel bir sabah kahvaltısı ya da keyifli bir öğle yemeği için harika bir gün. Sabah saatlerinde çocuklarla, romantik partnerinle ya da arkadaşlarınla hoş sohbetler seni bekliyor. İyi bir ruh halindesin ve insanlar seni çekici ve diplomatik bulacak. Bu da önemli çünkü gün sonunda yaşanabilecek güç çekişmeleri can sıkabilir.