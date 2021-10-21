Flormar yeni ürünü Hero Volume & Curl Mascara'yı tanıttı

Flormar'dan yapılan açıklamada, "Homojen dağılım sağlayan ve Flormar’a özel geliştirilen kum saati formundaki süpersoft fiber fırçası ve farklı boyutlardaki partikül yapısı ve ağırlık hissi oluşturmayan formülü ile Flormar Hero Volume & Curl Mascara, kirpiklerinize uzun ömürlü bir dolgunluk, hacim ve kıvrıklık kazandırarak aradığınız etkiyi yaratıyor" denildi.

Açıklamada ürünün paraben, silikon ve parfüm içermediği, bünyesinde E vitamini barındırdığı belirtildi.