Flormar yeni ürünü Hero Volume & Curl Mascara'yı tanıttı
Flormar, yeni ürünü Hero Volume & Curl Mascara'yı tanıttı. Flormar'dan yapılan açıklamada süpersoft fiber fırçanın kısa, uzun, seyrek gür tü kirpiklere dipten uca hacim ve kıvrım sağladığı belirtildi.
Flormar'dan yapılan açıklamada, "Homojen dağılım sağlayan ve Flormar’a özel geliştirilen kum saati formundaki süpersoft fiber fırçası ve farklı boyutlardaki partikül yapısı ve ağırlık hissi oluşturmayan formülü ile Flormar Hero Volume & Curl Mascara, kirpiklerinize uzun ömürlü bir dolgunluk, hacim ve kıvrıklık kazandırarak aradığınız etkiyi yaratıyor" denildi.
Açıklamada ürünün paraben, silikon ve parfüm içermediği, bünyesinde E vitamini barındırdığı belirtildi.