Gece cilt bakım rutini için 8 ipucu

Uyuduğunuzda, cilt (en büyük organ) dahil olmak üzere çeşitli organlar onarım moduna girer. Gün boyunca gözeneklerin korunmasını ve sizi ısı, UV, toz ve mikroplar gibi zorlu çevre koşullarının korunması için ter ve sebum üretir. Vücudun en dış katmanı olan kir ve mikroplara sürekli maruz kalmak, kendilerinin patlamasına neden olarak sivilce ve diğer cilt rahatsızlıkları gibi gizli olarak varlığını sürdürebilir.

Bu nedenle, iyi bir gece uykusu için yatmadan önce cildinize iyi bakıldığından emin olmak için gece cilt bakımı rutinini oluşturmanız çok önemlidir.

GECE CİLT BAKIMI RUTİNİNE NEDEN İHTİYAÇ VARDIR?

Cildiniz gün içerisinde sürekli olarak kir ve mikroplarla temas halindedir. Ayrıca toz, bakteri ve UV ışınları gibi kendisine zarar veren diğer tehlikeli maddelere de maruz kalır. Sonuç olarak cilt kendini bu zararlı maddelerden korumak için sürekli mücadele veriyor.

Bu nedenle gece cilt bakımı rutini, cildin yenilenmesini, gençleşmesini ve genç görünümünü korumasını kolaylaştırmak için hayati öneme sahiptir. İyi bir gece cilt bakımı rutini hücre onarımını teşvik edecek, kırışıklıkları ve sivilceleri azaltacak, parlaklığı artıracak ve nem kaybını azaltacaktır.

İyi bir gece cilt bakımı rutini, cilt tipinizi, bireysel cilt ihtiyaçlarını ve cildinizle neyi başarmak istediğinizi dikkate almalıdır.

MÜKEMMEL BİR GECE CİLT BAKIM RUTİNİ İÇİN 8 BASİT KURAL

1. Makyajınızı çıkarın

Makyaj yapıyorsanız, cilt bakımı rutininize başlamadan önce makyajı iyice çıkardığınızdan emin olmanız çok önemlidir. Bu işlem aynı zamanda gün içinde cildinize bulaşan kir, sebum, güneş kremi ve diğer kalıntıları da temizleyecektir.

New York'ta yaşayan bir dermatolog olan Dr. Anna Guanche'ye göre, gece cilt bakımı rutininiz sırasında iki kez temizlik yapmak, cildinizin mükemmel bir şekilde temizlenmesini ve gözeneklerin tıkanmasını sağlayacaktır.

Guanche, suya dayanıklı makyaj kullanıyorsanız yumuşak, köpürmeyen bir temizleyici veya yağ bazlı bir makyaj temizleyici kullanmanızı öneriyoruz.

2. Temizleyici

Makyaj yapmıyorsanız gece cilt bakım rutininiz bu adımda başlar. Bu işlem gün içinde cildinizde biriken kir, ter, sebum ve mikropları ortadan kaldıracaktır. Epionce'nin kurucusu ve dermatolog Dr. Carl Thornfeldt, cildinizin doğal yağlarını soyup, tahriş etmesine ve kurumasına neden olmayacak bir temizleyici kullanmanızı öneriyor.

Ayrıca kuru ciltler için nemlendirici bir temizleyicinin tercih edildiğini ve yağlı, akneye yatkın ciltler için hafif köpüklü bir temizleyicinin mükemmel olduğunu tavsiye ediyor.

3. Toner

Tonerlerin cilde fayda sağlamadığı yanılgısı nedeniyle çoğu kişi günlük cilt bakımı rutininde toneri atlayacaktır. Yüzünüzü temizledikten veya yıkadıktan sonra tonik kullanmak gözeneklerin kapanmasına ve hücre boşluklarının sıkılaşmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca cildinizin doğal pH'ını ve nemini geri kazandırır. Bu nedenle gündüz ve gece cilt bakımı rutinlerinize tonik eklemelisiniz.

4. Leke tedavileri

Cildinizin ihtiyaçları göz önüne alındığında bu prosedür sivilce, hiperpigmentasyon veya çözmek isteyebileceğiniz diğer cilt sorunlarının tedavisinde kullanışlıdır. Aktif içerikli leke ve sivilce tedavilerinizin mükemmel sonuç vermesi için, cildinizi temizledikten sonra uygulamadan önce yaklaşık 20 dakika boyunca havayla kurumaya bırakın.

Aktif içerikli leke tedavileri haftada 2 ila 3 kez kullanılmalıdır. Kullanmadığınız günlerde bu adımı atlayabilirsiniz.

5. Hyaluronik asit serumu

Hyaluronik asit, özellikle kuru cilde sahip kişiler için mükemmel bir nemlendirici serumdur. Ancak her cilt tipi kullanabilir. Gece cilt bakımı rutininizde bu adım zorunlu değildir. Yine de, leke tedavisi kullanıyorsanız bunu dahil etmeniz önemlidir.

6. Göz kremi

Birçok insan göz altındaki koyu halkalar ve ince çizgilerle mücadele ediyor. Mükemmel bir nemlendirici göz kremi, koyu halkaların görünümünü azaltırken hassas göz altınıza da iyi bakmalıdır.

Göz kremleri için alışveriş yaparken peptid içerenleri arayın. Cildi nemlendirir, ince çizgileri ve kırışıklıkları azaltır, size genç bir görünüm kazandırır.

7. Nemlendirici

Cilt tipiniz ne olursa olsun, hiçbir cilt bakımı rutini nemlendirici olmadan sona ermemelidir. Thornfeldt'e göre cildinizi onaran ve gençleşmesine yardımcı olan nemlendirici bir nemlendirici tavsiye ediliyor.

Sivilceye ve sivilcelere eğilimli yağlı bir cildiniz varsa, gözeneklerinizi tıkamayacak ancak yine de cildinizi yenileyip esnek tutacak yağsız bir nemlendirici seçin.

8. Yağ veya nem hapsedici bir ürün

Bu prosedür gece cilt bakımı rutininizde zorunlu değildir ancak kuru ve pul pul cilde sahip olanlara fayda sağlar. Cilt bakımınızı nemi kapatacak ve hapsedecek bir yağla bitirmek önemlidir. Bir yüz yağı veya hatta eski güzel Vazelin kullanabilirsiniz. Bu tıkayıcılar, akneye ve sivilcelere eğilimli yağlı cilde sahip kişiler için önerilmez.