Güneşlenirken izlerleri dert etmeyin! Mayo ve bikini izi nasıl geçer?

Yaz gelince güneşlenmek çok cezbedici olabilir ancak bikini veya mayo izleri can sıkıcı olacaktır. Oluşan izler ciltte farklı renk tonlarının oluşmasına neden olacaktır. Peki ciltte ton farkı olmaması için neler yapılmalı? Güneş lekeleri nasıl geçer? İşte güneş yanıklarından kurtulma yöntemleri:

DOĞRU MAYO VE BİKİNİ SEÇMEK ÖNEMLİ

Güneşlenecekseniz öncelikle mayo yerine bikini tercih etmeniz daha doğru olacaktır. Bikini giyiyorsanızda bikininizi ipsiz tercih etmeniz yanmanız için en doğru hareket olacaktır. Fakat ipi olmayan bir bikini tercih etmek rahat hissetirmiyorsa o zaman güneşlenirken iplerini indirmek daha sağlıklı yanmanıza yarayacaktır.

KARBONAT YÖNTEMİ

Karbonat yöntemiyle izlerinizden kurtulabilirsiniz. Bunun için; bir bardak su ile karbonatı bir kasede karıştırın. Bu karışımı mayo izlerine sürün ve yaklaşık 15 dakika bekletin. Ardından, durulayın. Bunu birkaç kez yaparsanız, bronzluk çizgilerini matlaştıracak ve renginizi oldukça hızlı bir şekilde açacaktır.

İZ OLMADAN YANMA YÖNTEMLERİ

Ayrıca kıyafetlerinizin veya bikininizin izi olmadan yanmak istiyorsanız öncelikle koruyucuyu sürmeyi unutmayın. Yanıcı kreminizi koruyucu üzerine sürebilirsiniz ancak hem koruyucunuzu hem de yanıcı kreminizi eşit bir şekilde dağıtmanız gerekmektedir. Böylelikle farklı yanık izlerini minimuna indirebilirsiniz. Ayrıca vücudunuzun bazı bölgeleri daha hızlı ve daha çok yanarken bazı yerleri daha geç ve daha az yanacaktır. Bu yüzden bu noktaları iyi tespit ederek daha az yanan yerlere yanıcı kreminizi daha fazla sürebilirsiniz böylelikle renk tonunuz eşitlenecektir.