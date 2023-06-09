Huzurlu geceler için en iyi 9 doğal uyku yardımı

İyi bir gece uykusu elde etmekte zorlanıyor musunuz? Eğer öyleyse, doğal uyku yardımcıları, sabaha kadar süren bir uyku sağlamak için çeşitli bitkilerin özelliklerini harmanlayarak daha organik bir çözüm sağlayabilir. Bu güçlü uyku artırıcılardan bazılarının kendine özgü aromaları olabilir ve etkinlikleri benzersizdir.

1. Kediotu kökü

Kediotu kökü kendine özgü bir kokuya sahip olmasına rağmen, en iyi doğal uyku yardımcısı olarak kabul edilir. Bu bitkisel ilacı kokladığınızda, kirli çoraplar aklınıza gelebilir. Bununla birlikte, uyku getirme özelliğiyle ünlüdür.

Kediotu kökü zihni sakinleştirebilir, uykuyu tetikleyebilir, beyindeki GABA'nın (bir nörotransmitter) kimyasal reaksiyonlarını artırabilir, sinir hücrelerini düzenleyebilir, beyin fonksiyonunu stabilize edebilir ve kaygıyı azaltabilir.

Kullanmak için 2-3 gram kurutulmuş kediotu kökü alın, 250 ml kaynar su ekleyin, 20 dakika demlendirin ve ardından tüketin. Yatmadan 1-2 saat önce içilmesi tavsiye edilir, ancak şiddetli uykusuzluk çekenler günde üç defaya kadar içebilir.

Not: Bir uzmana ya da doktora danışmadan kullanmayınız!

Kimler tüketmemeli?

Altı hafta kullandıktan sonra bir hafta ara verin ve ajitasyona neden olursa kullanmayı bırakın. Ağır makine kullanan veya uzun yolculuklar yapan kişiler kullanım sürelerini ayarlamalıdır.

2. Şerbetçiotu

Şerbetçiotu, bira mayalama sürecinde aromayı artırmak için yaygın olarak kullanılır. Alkolsüz olarak tek başına kullanılsa bile şerbetçiotu yatıştırıcı bir etkiye sahiptir. Ek olarak, endişe ve gerginliği hafifletebilirler.

Not: Bir uzmana ya da doktora danışmadan kullanmayınız!

3. Karayılan otu

Karayılan otu genellikle, uyku yeteneğini etkileyebilecek sıcak basmaları, karabasan, uykusuzluk, ağrılar, nöropati ve düzensiz kalp atışı gibi menopoz semptomlarını hafifletmek için kullanılır. Dozajı günde 20 mg ila 120 mg'dır.

Not: Bir uzmana ya da doktora danışmadan kullanmayınız!

4. Arı balsamı

Anksiyete, uykusuzluk, migren ve adet öncesi gerginliği giderebilir. Her bardak su için 1 yemek kaşığı kurutulmuş çiçek yaprağı veya 2 yemek kaşığı taze yaprak kullanın. Çiçekler daha narin olduğu için su kaynama noktasının altında olmalıdır. 15 dakika demlenmeye bırakın ve tadını çıkarın.

Not: Bir uzmana ya da doktora danışmadan kullanmayınız!

5. Nane

Nane çayı kafein içermediğinden hafif bir kas gevşetici görevi görerek daha iyi bir gece uykusuna neden olabilir.

6. Kedi nanesi

Çocukları diş çıkarma sırasında yatıştırır ve şişkinliği, ülserleri, uykusuzluğu ve sinirlilikten kaynaklanan öfkeyi hafifleterek belirli durumlarda uyumaya yardımcı olur.

Not: Bir uzmana ya da doktora danışmadan kullanmayınız!

7. Lavanta

Lavanta çayı, derin gevşetici etkisi ve kaygıyı iyileştirme özelliği ile bir diğer güçlü uyku yardımcısıdır. 2 bardak kaynamış suya 4 çay kaşığı lavanta tomurcuğu ekleyin ve 5 dakika demlemeye bırakın. Çayın daha fazla demlenmesi için demlenirken fincanın üzerine bir tabak koyabilirsiniz.

8. Çarkıfelek

Henüz insanlar üzerinde test edilmemiş olmasına rağmen, çarkıfelek çiçeği daha iyi gece uykusunu destekleme konusunda büyük bir potansiyele sahiptir. Çarkıfelek stresi hafifletmeye, ağrıyı azaltmaya ve uykusuzluğa yardımcı olmaktadır. Çarkıfelek çiçeğinin derin uykuyu artırdığını ve çalışmadaki hayvanlarda uykunun daha hızlı gelmesine yardımcı olduğunu ortaya çıkmıştır.

Not: Bir uzmana ya da doktora danışmadan kullanmayınız!

9. Moon milk

Bir başka iyi bilinen uyku yardımcısı, uykuyu destekleyen bir içecek olan "moon milk" tir.

Moon Milk İçin Malzemeler:

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı bal

1/4 çay kaşığı tarçın

1/4 çay kaşığı ashwagandha

bir tutam zerdeçal ve hindistan cevizi (isteğe bağlı)

Moon Milk Yapılışı:

Malzemeleri küçük bir tencereye dökün ve orta-düşük ısıda iyice birleşene kadar karıştırarak ısıtın.

Sütün kendisi, uykuya neden olan etkileri olan triptofan ve melatonin içerir.

Tarçın, kan şekeri seviyelerini düzenlemeye ve şişkinliği azaltmaya yardımcı olabilir. Ancak şifalı bitkiler uzmanı Guo Zijun, karaciğere zarar verme potansiyeline sahip olduğu için karaciğer sorunu olan bireylerin safrole içeren tarçın kullanmaktan kaçınması gerektiğini hatırlatıyor.

Ashwagandha, uykusuzluk, yorgunluk, fiziksel zayıflık ve yetersiz zihinsel güç yaşayanlar için uygundur. Araştırmacılar, bitkide doğal olarak bulunan trietilen glikolün uyku hali getirebileceğini öne sürüyorlar. Diğer araştırmacılar, ashwagandha'nın uyku-uyanıklık devresinin önemli bir parçası olan GABA reseptörleri üzerinde hareket ettiğini öne sürüyor.

Not: Bir uzmana ya da doktora danışmadan kullanmayınız!