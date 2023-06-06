Uyku uzmanlarının yatmadan önce asla yemeyeceği tek şey!

Amerikalı yetişkinlerin neredeyse yarıya yakını sayısız nedenlerden dolayı yeterince uyumuyor. Ve uygun bir zamanda yatağa girseniz bile kendinizi gece yarısı uyanık veya gece boyunca birkaç kez tuvaleti kullanmak için kalkarken bulabiliyor olabilirsiniz. Ya da belki bütün gece huzursuzca uyuyorsunuz ve sabah kendinizi halsiz hissediyorsunuz.

Uyku uzmanları, tüm bunların önceki gece yedikleriniz veya içtiklerinizden kaynaklanabileceğini söylüyor.

Doktor Carleara Weiss, yatma saatine çok yakın yemek yemenin kan şekerinizin fırlamasına ve vücudunuzun doğal uyku-uyanıklık döngüsü olan sirkadiyen ritminizi etkilemesine neden olabileceğini açıklıyor. Sonuçları arasında geceleri hazımsızlık veya mide ekşimesi ile uyanmak veya ertesi gün baş ağrısı ve yorgunluk ile uyanmak yer alıyor.

Weiss, yatmadan en az iki ila üç saat önce yemeyi ve içmeyi bırakmanın iyi bir fikir olduğunu söylüyor. Ama aslında yatmadan önce kaçınmanız gereken belirli yiyecek ve içecekler var. Ve bunlar sadece kahve gibi bariz bilinen şeyler değil.

Aşağıda, uyku uzmanları kişisel olarak kaçındıkları şeyleri paylaşıyorlar:

UYKU UZMANLARININ YATMADAN ÖNCE YEMEYECEKLERİ YİYECEKLER

SÜT

Uyumadan önce hangi yiyeceklerden kaçındığı sorulduğunda Michael Breus, "Dondurma ve süt ürünleri beni öldürüyor" diyor.

Süt, doymuş yağ açısından yüksek olabilir. 2016'da Journal of Clinical Sleep Medicine'de yayınlanan araştırma, doymuş yağ ile daha hafif ve daha az uyku arasında bir bağlantı buldu.

BAHARATLI YİYECEKLER

Breus, baharatlı yiyeceklerin uykunuzu bozabileceğini söylüyor. Araştırmacılar, baharatlı yiyeceklerde bulunan bir bileşik olan kapsaisinin buna neden olabileceğine inanıyor. Kapsaisin'in, rahat bir uykuya müdahale eden vücut ısısını yükselttiği düşünülüyor. Baharatlı yiyecekler ayrıca hazımsızlığa veya geri asit akışına neden olabilir.

ŞEKERLİ VE TUZLU ATIŞTIRMALIKLAR

Patates cipsi, kurabiye, kraker ve şeker genellikle akşam atıştırmalıklarıdır. Benjamin Bikman, bu yiyeceklerin kan şekerinizi artırabilecek ve uyumayı zorlaştırabilecek şeker ve karbonhidrat açısından yüksek olduğunu söylüyor.

Akşamları bu atıştırmalıklardan kaçınılması en iyisi olacaktır. Bu strateji kan şekerinin yükselmesini önleyecektir. Ve eğer kan şekeri düşük kalırsa, vücut ısısı ve kalp atış hızı da düşük kalarak daha iyi bir gece uykusu çekmenize yardımcı olur.

Araştırmalar, akşamları yemek yediğinizde, daha az besleyici öğeleri seçme ve daha fazla kalori tüketme olasılığınızın daha yüksek olduğunu gösteriyor. Weiss, sodyum, şeker ve yağ oranı yüksek geleneksel atıştırmalık yiyeceklerin uykunuzu olumsuz etkileyeceğini, uyku süresini kısaltacağını ve uyku kalitesini düşüreceğini söylüyor.

ALKOL

Weiss, geceleri bir kadeh şarap içmek uykulu hissetmenize neden olabilir ancak araştırmalar alkolün gerçekten zıt etkiye sahip olduğunu gösteriyor diyor. Alkol, REM uykusunda (rüya görme ve hafızada tutma ile ilişkili uyku aşaması) harcanan zamanı azaltır, gece uyanmalarının sayısını artırır ve düşük uyku kalitesine yol açar.

Breus, alkolün yatıştırıcı etkileri ortadan kalktıkça, huzursuz bir gece uykusu çekeceğinizi ve daha az uyku saati geçireceğinizi söylüyor.