İlkbaharın en popüler makyaj trendi: 'Fıstık ezmeli, reçelli dudaklar'

Yenilebilir güzellik trendlerinin yakın gelecekte ortadan kalkacağına dair bir işaret yok. Yaban mersinli sütlü tırnaklar gibi güzellik trendleri yılın en viral görünümlerini oluştururken, son dudak trendi ise reçel dudaklar.

Yeni dudak trendi "Reçel dudaklar" mercek altında

Reçel aromalı dudakların yükselişini ilk olarak Hailey Bieber'ın Rhode markasının Mart ayında Peptide Lip Tint in (PBJ)'yi piyasaya sürmesiyle fark edildi. Çocukluğunuzda en sevdiğiniz fıstık ezmeli, reçelli sandviçten esinlenen sıcak bir böğürtlen kahvesi. Ruj, markanın iki yeni reçel esintili allık tonuyla eşleştirildi. Birdenbire sulu, reçel rengi dudaklara özlem duyuldu.

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'Reçel dudaklar', renk ve camsı görünüm veren dudak ürünleri yerine daha çok şeffaf bir bitişe odaklanan 'jöle dudaklar' ile karıştırılmamalıdır. Ancak bazı reçel benzeri ürünler parlak bir bitişe sahiptir. Ayrıca dut kırmızısı veya pembe dudaklarla karıştırılmaması gerekiyor. Trend olan reçel tonu, renk açısından kahverengi ile bordo arasında bir yerde kalıyor. Bu, onu genellikle sonbahar ve kışa saklanan klasik meyveli dudaklardan daha mevsime uygun hale getiriyor .

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Bu görünümü yaratmak için, yakın zamanda yenilenen Dior Addict Lip Glow'un böğürtlen tonu, baz renk olarak mükemmeldir; ardından üstüne bir parlatıcı uygulayabilirsiniz. Ancak mat bir bitiş tercih ediyorsanız, kahverengi-dut tonunda, aynı zamanda dudakları besleyen, yoğun pigmentli rujlar da mevcut.

Reçel dudaklar için ruj önerileri

Bu görünümü elde etmenin en kolay ve en az bakım gerektiren yolu çantanızda saklayabileceğiniz ve gün boyunca sürebileceğiniz renkli bir dudak parlatıcısı. Daha uzun süre kalıcı bir bitiş ve minimal rötuşlar tercih edenler için dudak boyası sizin en iyi arkadaşınızdır. Bu formüller saatlerce dayanabilen ve hatta öğünlerde ve öğlen kahvelerinde bile kalıcı olan zengin pigmentler sunar.

İster parlak ister mat ruj tercih edin, fıstık ezmeli reçelli dudaklar tatlı ve çekicidir ve onları ilkbaharın en güzel makyajı yapar.

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