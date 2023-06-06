İmza kokunuzu mu arıyorsunuz? İşte doğru parfüm seçmek için 7 ipucu

İmza kokusu, kim olduğunuzu mükemmel bir şekilde göstermenin ve başkalarının sizin hakkınızda sahip olmasını istediğiniz izlenimi tam olarak iletmenin bir yoludur. Her durum için ihtiyacınız olan güveni, gücü ve cazibeyi artırabilir. Ayrıca mükemmel bir imza kokusu, benzersiz biyokimyanızı tamamlar.

Ancak piyasada bulunan birçok koku ile doğru olanı bulmak göz korkutucu olabilir. Bu nedenle, herhangi bir ortamda size en uygun parfümü seçip diğer kişilerden ayırt edilmek istiyorsanız, imza kokunuzu keşfetmelisiniz.

1. Ortamınıza uyan kokuları arayın

Kişiliğinizi ve havanızı yansıtan bir imza kokusu bulmak çok önemlidir. Ortamınız "az makyaj yapan veya hiç makyaj yapmayan kişilerden oluşuyor" ise, yoğun ve ağır bir koku yerine hafif ve havadar bir koku seçin. Utangaç, içe dönük kadınlar dikkat çekmeden etki yaratabilecek cesur bir koku seçmelidir.

Öte yandan, giyinmekten hoşlanan süsüne düşkün diyebileceğimiz dışa dönük bir kadın, güçlü kişiliğini tamamlamak için daha sakin bir koku seçebilir. Nihayetinde, her şey ruh halinizi ve karakterinizi tamamlayan bir koku bulmakla ilgilidir.

2. Farklı koku ailelerini keşfedin

Bazı kokuların farklı koku ailelerinden ilham aldığı doğru olsa da, imza parfüm aramanızı daraltmak için hangi özellikleri tercih ettiğinizi bilmek faydalı olacaktır. Parfümler içeriklerine göre sınıflandırılabilir.

Genel olarak, çiçek kokuları daha olgun ve kadınsı, baharatlı aromalar daha sıcak ve daha seksi, odunsu kokular dünyevi ve erkeksi ve taze parfümler daha hafif ve narenciyedir.

3. Temiz içerikli kokuları seçin

Koku seçerken temiz içerikli bir parfüm seçmek şarttır. Bunun nedeni, bir çalışmanın yapay kokuların insan endokrin sistemi üzerinde görünmeyen zararlı etkileri olduğunu göstermesidir. Bu nedenle organik kimyaya sahip bir parfüm seçmek iyi bir seçenektir.

Organik kimya, parfümlerin içerik maddelerini daha etkili bir şekilde oluşturmasına yardımcı olur. Parfümün diğer bileşenleri birleştirmesine, ayarlamasına ve iyileştirmesine yardımcı olur. Ayrıca EDTA, fenoksietanol ve BHA gibi belirsiz maddeler içermezler. Bu nedenle, kokuyu cildinizde doğal olarak harmanlayarak tahriş ve alerjiden kaçınmak için temiz içerikli kokuları tercih edin.

4. Testinizi üç kokuyla sınırlayın

Aynı anda birden fazla kokuyu test ediyorsanız doğru kokuyu belirlemek zor olabilir. Bu nedenle, testinizi sınırlandırmanız veya tercih ettiğiniz bir parfümü koklamanız önerilir çünkü beyin yalnızca üç kez ayırt edebilir. Ayrıca birçok kokuyu aynı anda koklamak, kokular burnunuza karışırken sizi şaşırtabilir.

5. Deneme boyutlarıyla başlayın

Lütfen önce deneme boyu parfümleri deneyin. Birçok parfüm dükkanı, müşterilerin büyük bir şişe almadan önce deneyebilmeleri için kokularını küçük şişelerde satar. Bazen mini bir sürüm almak, mağazada denemekten daha iyidir. İş yerinde, gece dışarıda vb. gibi farklı ortamlarda kokunun nasıl gelişeceğini gözlemleyin.

6. Kaliteli parfümlere yatırım yapın

Yüksek fiyatlı parfümün kokusunu ciltte daha uzun süre tutma olasılığı daha yüksektir. Bu arada, daha ucuz kokular, daha pahalı olanın üst notalarını (aromanın ilk patlaması) taklit edebilir. Ancak, orijinal parfüme kalıcı gücünü veren orta ve temel notaları oluşturacak esansiyel yağlardan yoksundurlar.

7. Kokunun zamanla nasıl geliştiğini inceleyin

Bazı kokular birkaç saat sonra etkisini kaybederken, bazıları ciltte yerleşir ve sabahtan akşama kadar kalır.

Her şey parfümün konsantrasyonuna, notalarına, ne sıklıkta sıktığınıza ve markasına bağlıdır. Elbette bir kokunun kalıcılığı cildinizin kimyasına da bağlıdır.

Formülasyona bağlı olarak, birkaç saatten bir güne kadar her yerde parfüm kullanabilirsiniz. Bu yüzden önce kokunun cildinizde ne kadar süre kaldığını veya sıktıktan sonra ne kadar çabuk kaybolduğunu inceleyin.

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