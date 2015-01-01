Çoğu insan parfümü gelişigüzel kullanır. Ancak her parfümün kokusunun mevsimlere göre farklılık taşıdığını bilmek gerekir. Çünkü bazı parfümler yazın daha ağır kokabilir.

Kışın daha ağır kokular size yakışırken, yazın daha hafif kokular sizi eşsiz kılacaktır.

Çünkü mevsimler hem giydiğimiz kıyafetlerin rengine, hem de yediğimiz ve içtiklerimize yansır. Kışın daha sıcak içecekleri tercih ederken, yazın dondurmalı, soğuk ürünleri tercih ediyoruz. Aynı şey parfümlerde de geçerlidir. Çünkü mevsimler değişiklikler nedeniyle duyularımız ve bedenlerimiz de farklılaşır.

İşte 4 mevsimin her birinde bir parfümde aramanız gerekenler:

1. BAHAR





Bahar, yeni ve taze bir başlangıcı simgeler. Sert kış bitti ve kente güneşli ve temiz hava geliyor. Çiçekler açmaya başlıyor; ağaçlarda tomurcuklar oluşuyor ve doğa giderek daha renkli hale geliyor. Bunu parfümünüze yansıtmalısınız.

Bu mevsimde taze çiçek kokuları tam da size göredir. Kokunun çok kadınsı olacağından korkuyorsanız, daha erkeksi bir koku için odunsu bir kokuya sahip bir kolonya seçebilirsiniz. Yves Saint Laurent kolonyaları bahar ayları için harikadır.

2. YAZ





Hava olabildiğince güneşli, sıcak ve insanlar tatil yapıyor. Şehir ve plaj hayatı canlıdır ve insanlar açık havada doğada sosyalleşirler. Deniz suyu, plajlar, şehir yürüyüşleri, açık hava restoranları, çimlerde dondurma ve piknikler. Yaz bunlardan ibarettir.

Yaz aylarında meyve, çilek ve çiçek kokuları mükemmeldir. Hepsi bu sıcak havayla uyum sağlar. Farklı aromaları birleştirmek çok kolay olduğu için yaz kokuları çok çeşitlidir.

Yaz aylarında şeftali, ahududu ve portakal çiçeği parfümlerini de tercih edebilirsiniz.

3. SONBAHAR





Yaz saati bitti. Tatil bitti. Herkes işe geri döndü. Artık yapraklar yavaş yavaş yere düşmeye başladı ve dışarısı soğumaya başladı. Ağaçlar yeşilden turuncu renge dönmeye başladı. Bazıları bu mevsimi çok severken, bazılarına da hüznü hatırlattığı için sevmeyebilirler.

Mevsimin derin ve doygun renklerini kokunuzla eşleştirmek istersiniz. Her şey turuncu, kırmızı ve kahverengidir. Taze yaz kolonyalarını bırakın ve daha sıcak ve yatıştırıcı aromalar tercih edin. Daha baştan çıkarıcı kokular sonbahar için çok uygundur. Kehribar, sandal ağacı ve yasemin içerikli baharatlı kokular tam da bu mevsim içindir. Bu kokular sizi hayal kırıklığına uğratmayacaktır!

4. KIŞ





Kışın kolonya yerine Eau de Parfüm kullanabilirsiniz. Hava soğukken cildiniz daha kuru olacağından, naturel yağların bulunduğu kokular tercih edebilirsiniz. Bu da daha kısa ömürlü ve daha az yoğun kokularla sonuçlanır.

Kolonya sadece yüzde 2-4 parfüm yağı içerirken, Eau de Parfüm yüzde 15-20 parfüm yağı içerir. Kolonya normalde sadece birkaç saat dayanır, cildiniz kuruduğunda daha da az sürer.

Soğuk olduğunda, sıcak ve net kokular tercih etmelisiniz. Baharatlı kokuları yılın sıcak dönemleri yerine kışın kullanmanız daha doğrudur. Sedir, sandal ağacı, meşe yosunu, paçuli, vanilya, tarçın ve kakule, önümüzdeki kış ayları için harika birer seçimdir.