Kışın daha ağır kokular size yakışırken, yazın daha hafif
kokular sizi eşsiz kılacaktır.
Çünkü mevsimler hem giydiğimiz kıyafetlerin rengine, hem de
yediğimiz ve içtiklerimize yansır. Kışın daha sıcak içecekleri tercih ederken,
yazın dondurmalı, soğuk ürünleri tercih ediyoruz. Aynı şey parfümlerde de
geçerlidir. Çünkü mevsimler değişiklikler nedeniyle duyularımız ve bedenlerimiz
de farklılaşır.
İşte 4 mevsimin her birinde bir parfümde aramanız gerekenler:
1. BAHAR
Bahar, yeni ve taze bir başlangıcı simgeler. Sert kış bitti
ve kente güneşli ve temiz hava geliyor. Çiçekler açmaya başlıyor; ağaçlarda
tomurcuklar oluşuyor ve doğa giderek daha renkli hale geliyor. Bunu parfümünüze
yansıtmalısınız.
Bu mevsimde taze çiçek kokuları tam da size göredir. Kokunun çok kadınsı olacağından korkuyorsanız, daha erkeksi bir koku için odunsu bir kokuya sahip bir kolonya seçebilirsiniz. Yves Saint Laurent kolonyaları bahar ayları için harikadır.
2. YAZ
Hava olabildiğince güneşli, sıcak ve insanlar tatil yapıyor.
Şehir ve plaj hayatı canlıdır ve insanlar açık havada doğada sosyalleşirler.
Deniz suyu, plajlar, şehir yürüyüşleri, açık hava restoranları, çimlerde
dondurma ve piknikler. Yaz bunlardan ibarettir.
Yaz aylarında meyve, çilek ve çiçek kokuları mükemmeldir.
Hepsi bu sıcak havayla uyum sağlar. Farklı aromaları birleştirmek çok kolay
olduğu için yaz kokuları çok çeşitlidir.
Yaz aylarında şeftali, ahududu ve portakal çiçeği parfümlerini de tercih edebilirsiniz.
3. SONBAHAR
Yaz saati bitti. Tatil bitti. Herkes işe geri döndü. Artık
yapraklar yavaş yavaş yere düşmeye başladı ve dışarısı soğumaya başladı. Ağaçlar
yeşilden turuncu renge dönmeye başladı. Bazıları bu mevsimi çok severken,
bazılarına da hüznü hatırlattığı için sevmeyebilirler.
Mevsimin derin ve doygun renklerini kokunuzla eşleştirmek istersiniz. Her şey turuncu, kırmızı ve kahverengidir. Taze yaz kolonyalarını bırakın ve daha sıcak ve yatıştırıcı aromalar tercih edin. Daha baştan çıkarıcı kokular sonbahar için çok uygundur. Kehribar, sandal ağacı ve yasemin içerikli baharatlı kokular tam da bu mevsim içindir. Bu kokular sizi hayal kırıklığına uğratmayacaktır!
4. KIŞ
Kışın kolonya yerine Eau de Parfüm kullanabilirsiniz. Hava
soğukken cildiniz daha kuru olacağından, naturel yağların bulunduğu kokular
tercih edebilirsiniz. Bu da daha kısa ömürlü ve daha az yoğun kokularla
sonuçlanır.
Kolonya sadece yüzde 2-4 parfüm yağı içerirken, Eau de
Parfüm yüzde 15-20 parfüm yağı içerir. Kolonya normalde sadece birkaç saat
dayanır, cildiniz kuruduğunda daha da az sürer.
Soğuk olduğunda, sıcak ve net kokular tercih etmelisiniz.
Baharatlı kokuları yılın sıcak dönemleri yerine kışın kullanmanız daha
doğrudur. Sedir, sandal ağacı, meşe yosunu, paçuli, vanilya, tarçın ve kakule,
önümüzdeki kış ayları için harika birer seçimdir.