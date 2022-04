Kokunuzla mest edin! Tüm zamanların en iyi ve en kalıcı 18 parfümü

Hazırlayan: Nilgün Yıldız Konakcı

Parfümünüzün kalıcı olmasını istiyorsanız öncesinde bileklerinize ve kulak arkanıza nemlendirici krem sürün. Üzerine parfüm sıktığınızda ne kadar uzun süre dayandığını göreceksiniz.

ARAŞTIRIN

Parfüm seçerken içeriğine dikkat etmelisiniz. Neden mi? Çünkü bazıları çiçek ağırlıklı notalar taşırken bazıları daha meyvemsi kokular olabilir. Siz çiçeksi notaları severken bir başkası baharat kokularına hayran olabilir. Bir parfüm almadan önce mutlaka hangi notalara sahip olduğunu öğrenin.

TESTER KULLANIN

Parfüm almadan önce mutlaka üzerinizde denemelisiniz. Bileğinizin iç kısmına sıkıp, biraz bekledikten sonra gerçek kokuyu alırsınız. Bu nedenle öncesinde deneme boyunu isteyip 1-2 defa kullanarak sevip sevmediğinizi ya da kalıcı olup olmadığını anlamaya çalışın.

CİLDİNİZİ TANIYIN

Parfümler de kıyafetler gibidir. Her parfüm herkese uyacak diye bir kural yok. Siz arkadaşınızın parfümünü çok beğenirsiniz ama siz aynı parfümü sıkınca baş ağrısına neden olabilir. İşte bu durumun en önemli nedeni cildinizdir. Eğer hassas ve alerjik bir cilde sahipseniz bazı parfümler sizde baş ağrısına neden olabilir.

ÇOK FAZLA DENEMEK

Aynı anda birden fazla parfüm denememelisiniz. Çünkü bir süre sonra burnunuz koku alma yeteneğini kaybeder. Bu durumda genellikle kahve koklamak işe yarar. Ama size tavsiyemiz aynı anda birçok parfüm denemek yerine aralıklı günlerle deneme yapın.

KULLANACAĞINIZ YER

Her parfüm herkese uymayacağı gibi her ortama da uymaz. Çok ağır notaları olan bir parfümü her güne kullanamayacağınız gibi çok hafif notalı bir parfümü de özel günlere kullanamazsınız. Bu nedenle her iki durum için de en az bir parfüm seçmelisiniz.

Parfüm vücut ısısı ile birlikte aktive olur. Bileğinizde bulunan nabız noktaları sıcaktır, bu nedenle parfüm uygulamak için ideal bir alan oluşturur. Vücudunuzdaki diğer sıcak noktalar ise kulakların arkası, boğazın altı, dirseğin içi ve dizlerin arkasıdır. Bu bölgelere uygulanan parfüm, tüm gün boyunca kalıcı olur.