Karma ciltler için kusursuz gündüz bakım rutini: Dengeyi yakalayın

Tonik: Cildi Hazırlayın ve Dengeleyin

Tonik, cilt temizliğinin ardından kalan kalıntıları gidermek, pH dengesini sağlamak ve sonraki ürünlerin emilimini artırmak için kilit bir adımdır.

Gözenek Sıkılaştırıcı ve Nemlendirici Tonik: T bölgesi için salisilik asit (BHA) veya niasinamid gibi gözenekleri arındırıcı ve sebum dengeleyici içerikler barındıran, yanaklar için ise hyaluronik asit, gliserin veya gül suyu gibi nemlendirici ve yatıştırıcı özelliklere sahip, alkolsüz bir tonik tercih edin. İhtiyacınıza göre iki farklı tonik kullanabilir veya karma ciltlere özel formüle edilmiş dengeleyici bir tonik seçebilirsiniz.

Pamuk veya Parmaklarla Uygulama: Tonikleri pamuk ped ile nazikçe veya doğrudan temiz ellerinizle yüzünüze bastırarak uygulayabilirsiniz.