Anasayfa Magazin Ünlü sanatçı Burhan Şeşen evinin kapılarını ilk kez açtı! Şık salonu, orman manzaralı yatak odası dikkat çekti
Ünlü sanatçı Burhan Şeşen evinin kapılarını ilk kez açtı! Şık salonu, orman manzaralı yatak odası dikkat çekti
"Evrim Akın ile Ev Gezmesi" bu hafta ünlü sanatçı Burhan Şeşen'in evine konuk oldu. Şeşen'in 7 yıldır yaşadığı yatak odası ormana bakan evinin kapılarını açtı. Ünlü modelin sade ve şık yaşam tarzı dikkat çekti.
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"Evrim Akın ile Ev Gezmesi" programının bu haftaki durağı, Grup Gündoğarken’in kurucularından İlhan Şeşen'in yeğeni Burhan Şeşen'in evi.
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Ünlü sanatçı Burhan Şişen aslında 7 yıllık eşi Gizem Hanım'la Yalova'da Çiftlik Köy'de yaşıyor ama tabii ki sık sık İstanbul'a iş için geldikleri için burada da bir evleri var.
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Site içinde yer alan evin orman manzarası bulunuyor.
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Burhan Şeşen "Aslında sizi Yalova'da da ağırlamak isterdik ama ama yeni taşındığımız için ev biraz dağınık." diyor.