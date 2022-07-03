Kaş rengi nasıl açılır? Evde kaş rengini açan yöntemler nelerdir? Kaş rengini açmanın püf noktaları

Kaş açmak, kaş renginin 3-4 açık tonuyla boyanması işlemine denir. Saçların renginin değiştirilmesi gibi kaşların da rengi değiştirilir. Saç rengi ile kaş renginin daha uyumlu hale gelmesi için kaş açıcı kullanılır. Kaş açmanın farklı yöntemleri bulunur. Peki evde kaş nasıl açılır? Kaş açma işleminde neler yapılır? Nasıl kaş açılır? Kaş nasıl açılır merak ediyorsanız kaş açmanın tüm püf noktalarını inceledik.

Kaş rengi açmak nedir?

Kaş rengi dış görünüm açısından oldukça belirleyici bir faktör. Daha koyu kaş renkleri yüzün daha sert ve daha ciddi görünmesine neden olur. Bu tarz kötü bir görünümden kurtulmak için kaş açma yöntemi denenebilir. Kaş rengi açmak, doğal kaş renginin biraz daha açık tonları ile boyanma işlemi. Kaş açma işlemi için kaş kalemi, kaş jeli gibi bakım malzemeleri ile yapılabilirken saç boyasıyla da kaş açma işlemi yapılabilir.

Kaş açma işlemine girişmeden önce dikkat edilmesi gerekilen birtakım detaylar bulunur. Kaşların kalıcı mı yoksa geçici mi açılmak istendiğinin kararı verilmeli. Saçların boyandığı ve saçlar ile kaşların uyumlu olmasının istediği zaman saç boyası ile kaş açma yöntemi denenebilir. Uzun süre değil de kısa ve günlük kullanım olarak kaş açma işlemi için de makyaj malzemelerini kullanabilirsiniz. Bu malzemelerin seçimi yapılırken güvenilir ve kaliteli markanın ürünü olduğundan emin olunmalı.

Kaş rengi açılırken dikkat edilmesi gerekenler

Kaş rengi açmak basit bir işlem gibi dursa dikkat edilmesi gereken püf noktaları bulunur. Bu püf noktalara dikkat ederek daha kaliteli bir kaş açma işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Kaş açma işlemi sırasında dikkat etmeniz gereken püf noktalar:

Kaş rengini açarken doğal renklerin seçilmesi oldukça önemli. Kaşın en doğal ve en güzel bir şekilde açılması için kül tonlarının tercih edilmesi faydalı olur. Genel olarak kaşlar kül tonlarının renklerinde olurlar. Bu tarz daha uyumlu renkleri tercih etmek daha doğal görünüm için çok daha faydalı olur. Kaş açma işlemi sırasında seçtiğiniz boyanın saç renginizden daha koyu olduğuna emin olmalısınız. Kaş boyama işlemi yapılırken saçlardan 2-3 ton daha koyu renkler tercih edilmeli. Örnek olarak vermek gerekirse, sarı bir saç rengine sahil olan birisinin kumral kaş renkleri çok daha iyi bir tercih olur.

Kaşlarınızın boyama işlemini gerçekleştirmek için kullanacak olduğunuz boya markasının kaliteli olduğundan emin olmanız büyük önem arz eder. Eğer boya değil de makyaj malzemesi ile açma işlemini gerçekleştiriyorsanız da kullandığınız ürünlerin kaşlarınıza zarar vermediğinden emin olmalısınız.

Kaş açıcı maddeler nelerdir?

Kaş rengini açmanın en güvenli ve en pratik yolu bir uzman ile beraber çalışmak. Evde kendi kendinize kaş açma işlemini gerçekleştirebileceğiniz birtakım ürünler bulunur. Bu ürünlerin doğru kullanımı sonrasında kaşların rengi açılabilir. Kaş boyaları bu işlem için en çok tercih edilen yöntem. Kaş boyama işlemi ile kaşların rengi açılırken saçlardan daha koyu renklerin tercih edilmesi önerilir.

Hidrojen peroksit geçmiş yıllarda birçok insanın kaş açma işlemi için tercih ettiği bir yöntemdi. Saç boyama işleminden önce kullanılan saç açıcısı hidrojen peroksit kaşların açımı için de kullanılır. Bir pamuk yardımı ile birkaç damla sürerek kaşların açımını sağlayabilirsiniz. Daha doğal yollardan kaş açma işlemini gerçekleştirme fırsatı da bulunur. Papatya suyu saç rengi açmak için de kullanılır. Papatya suyu ile kaş renginin açılma işlemi de gerçekleştirilir. Kaşlara sürülen papatya suyundan sonra güneşe çıkmak gerekir. Bu yüzden bu doğal yöntemi tercih ederek kaşlarını açmak isteyen kişiler havanın daha uygun olduğu zamanları tercih etmeli. Kaş açıcı olarak bir diğer doğal yöntem de limon suyu. Limon suyunun renk açma özelliği bulunur. Dikkatli kullanım da limon suyu da açıcı olarak kullanılır.