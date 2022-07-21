Kemerli, geniş, düşük burun türleri için her birine özel burun kontürü önerileri! Nasıl yapılır, görselli anlatım!

Makyaj yapanların olmazsa olmazı kontür işlemidir. Kontür işlemi ile yüzünüdeki hatları daha belirginleştirebilir veya daha kemikli gösterebilirsiniz. Tüm yüze yapılabilen kontür burun için de yapılabiliyor. Peki burun kontürü nedir? Burunu daha ince, küçük veya kalkık göstermek için burun kontürü nasıl yapılır? Medikal işlem gerektirmeden burnunuzu şekillendirin...

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BURUN KONTÜRÜ NEDİR?

Kontür, yüzünü istediğin bir şekle sokmana yarayan, gölgeleme ve belirginleştirme teknikleri ile çeşitli bölgelerde kullanabileceğin bir makyaj türü. Kontür yaparak yüzünde daha fazla öne çıkarmak istediğin noktaları parlak ve canlı gösterebilirsin. Bunun yanında yüzünde kusurlu olduğunu düşündüğün noktaları gölgeleyerek geri planda kalmalarını sağlayabilirsin. Burun kontürü de bu kontür tekniklerinin, burun bölgesinde yapılan haline denir. Burun kontürü ile çeşitli teknikler kullanarak burun inceltme, küçültme, belirginleştirme ve kalkık gösterme işlemi uygulayabilirsin.

BURUN KONTÜRÜ YAPARKEN BİLİNMESİ GEREKENLER

Burun kontürü ile çeşitli teknikler kullanarak istediğin sonuca ulaşabilirsin. Burada öncelikli olarak burun yapını bilmen gerekli. Hangi işlemler uygulayarak çalışman gerektiğine burun yapına göre karar verebilirsin. Bunun yanında doğru makyaj malzemelerini kullanman da oldukça önemlidir. Doğru tekniği yanlış makyaj malzemesi ile uygulaman durumunda başarısız sonuçlar elde edebilirsin.

Burun kontürü yaparken burnunuzda saklamak istediğiniz kemer, kemik gibi bölgelere karar verdikten sonra gölgeleme işlemi yaparak istediğiniz burun şekline sahip olabilirsiniz. Dikkatleri çekmek istediğiniz bölgelere ise aydınlatma işlemi yapmanız gerekir. Burun kontürü, genel olarak bir makyajın parçası olarak yapılır. Tek başına burun kontürü işlemi yapmak doğal olmayan bir görüntü ortaya çıkmasına neden olacaktır.

BURUN KONTÜRÜ NASIL YAPILIR?

Burnunuza vermek istediğiniz şekil ve kusurlu bulduğunuz, saklamak istediğiniz duruma göre değişkenlik gösteren kontür yapma teknikleri bulunur. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz.

KEMERLİ BURUN KONTÜRÜ

Kemerli bir burun yapısına sahipsen, gölgeleme tekniği ile kontür işlemi yaparak bu durumu gizleyebilirsin. Yapman gerekenler şöyle;

Burnun kemer bölgesini ten renginin 2 kat üstüne kadar çıkarak kontür paletinin koyu tonlarını kullanmalısın. Daha koyu bir renk kullanmak, gölgelendirme işlemi görerek kemer görüntüsünün gizlenmesini sağlar. Ardından aydınlatıcıyı kemerin başlangıcının bulunduğu noktaya uygulaman gerekiyor. Bu işlemi yaparken kemerin tam üstüne aydınlatıcı gelmemesi önemli bir unsur. Kemerin üstüne de bu tekniği uygulaman durumunda burun kemerin hiç yokmuş gibi görünecektir. Kemer nedeni ile burnunun ucu öne doğru eğik bir görüntüye sahipse, aşağıdan yukarıya doğru, koyudan açık renge giderek yapacağın bir burun kontürü makyajı ile burnunu daha kalkık gösterebilirsin.



BURNU KÜÇÜK GÖSTERMEK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Burun kontürü yaparak burnunu olduğundan daha küçük göstermen mümkün. Bunun için ilk olarak burun kemiğinin üzerine ve burun ucuna ten renginin iki ton açığı bir renkte kontür uygulaması yapman gerekiyor.

Ardından burun kemiğinin kenarlarına koyu renkte bir çalışma yapman gerekiyor. Daha ince bir şekilde yapılması gereken bu çalışmayı en doğru şekilde yapmak için ince uçlu bir makyaj fırçası kullanabilirsin. Son aşamada burnunun uç kısmına aydınlatıcı uygulayarak burnunu daha kalkık gösterebilirsin.

BURNU İNCE GÖSTERMEK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Geniş burun kanatlarına sahipsen daha ince bir görünüm yakalamak için bu bölgeye koyu tonlarda kontür uygulaması yapman gerekiyor. Burnunda kalın görünen noktalar varsa burun kemiğinin üzerinde ince bir hat koyu renk kontür sürebilir ve sonrasında bunu dağıtarak ince bir görüntü yakalayabilirsin. Burnunun daha uzun bir görünümde olmasını istiyorsan burun ile gözlerinin birleştiği noktada aşağıya doğru koyudan açığa giden bir kontür uygulaması yaparak istediğiniz şekle sahip olabilirsin.

BURNU KALKIK GÖSTERMEK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Kalkık görünümlü bir burun için burnun en alt bölgesine koyu bir ton uygulamalı ve yukarıya doğru daha açık bir ton kullanmalısın. Sonrasında uç kısmına parlatıcı uygulayarak burnunun daha kalkık bir görüntüye sahip olmasını sağlayabilirsin.

BURUN KONTÜRÜ NASIL YAPILIR?

Önce burun ucuna sürülen kontür kenarlarına çizgi çekerek tamamlanır daha sonra bir fırça yardımıyla kontür çizgileri dağıtılır ve burnun daha ince, kalkık ve küçük görünmesi sağlanır.