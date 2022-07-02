Cilt alt tonu bulma testi: Cilt alt tonunuza uygun saç ve makyaj renkleri

Vücudunuzu saran cildiniz, sizin en değerli parçanızı oluşturur ve tarzını yönlendirir. Cilt alt tonunuza göre saç renginiz, makyajınız, kombinlerinizi şekillendirir ve size uygun bakım rutinlerini uygulayarak kişisel görüntünüzü güçlendirebilirsiniz. Cilt alt tonu, son dönemde özellikle makyaj konusunda bilgilendirmeler yapan kişilerin bahsettiği önemli konulardan bir tanesi. Cilt alt tonuna uygun bakım ürünleri ve makyaj şeklini bulduğunda doğal bir görünüm ile güzelliğine güzellik katabilirsiniz. Örnek olarak doğru allık seçimi konusunda da cilt alt tonu renginizi bilmek oldukça önemlidir. Bunun dışında cilt alt tonu giydiğiniz kıyafetler ile de uyumlu olduğunda size oldukça güzel bir tarz yakalamanız konusunda yardımcı olur. Önce cilt alt ton renginizi belirleyelim.

-Cilt tipiniz nedir? Evde cilt tipi testi nasıl yapılır?

Cilt alt tonu nedir?

Cilt alt tonu, ten renginizin aksine genelde sıcak ve soğuk ton olmak üzere iki çeşit olarak öne çıkar. Bunun dışında nadiren de olsa nötr cilt alt tonuna sahip olan kişiler de vardır. Soğuk ve sıcak cilt alt tonu size uygun olacak çeşitli bakım ürünü, makyaj, kıyafet rengi gibi konularda fikir verir.

Cilt alt tonu testi nasıl yapılır?

Cilt alt tonunu öğrenmenin en yaygın yöntemi bilenlerde yer alan damarlar ile yapılan testtir. Güneşli ve ışığın iyi olduğu bir zaman diliminde bileklerinizi inceleyerek cilt alt tonunuzu öğrenebilirsiniz. Damarların rengi yeşil ya da yeşile yakın bir renkteyse cilt alt tonunuz sıcak, mavi ve maviye yakın renkte ise cilt alt tonunuz soğuk denebilir. Eğer iki renge de yakınlık gösteriyorsa nötr cilt alt tonuna sahipsin demektir ancak bu oldukça az rastlanan bir durumdur. Nötr cilt alt tonu tenin üst rengi ile aynı özelliklere sahiptir ve bu durumda göz rengin ile kendine uygun seçimler yapabilirsin. Cilt alt tonunu öğrendikten sonra sıra buna uygun olan renkleri öğrenmeye geliyor.

Soğuk cilt alt tonuna uygun renkler

Soğuk cilt alt tonuna sahip kişilerin ten altındaki renk pigmentleri pembe ve pembe tonları ağırlığında olur. Bu bağlamda soğuk cilt alt tonuna sahip kişilere uygun olan renkleri şu şekilde sıralayabiliriz.

Pembe tonları

Fuşya

Mor

Lila

Leylak

Mavi tonları

Lacivert

Eflatun



Bu renk tonlarına sahip kıyafet seçimi, makyaj ürünleri ve gümüş, siyah renkteki takılar ile birlikte cilt alt tonuna uygun görüntüyü elde edebilir ve doğal bir güzellik sağlayabilirsin. Makyaj malzemeleri konusunda da soğuk cilt alt tonu için özel olarak üretilmiş ürünleri kullanabilirsin.

Soğuk cilt alt tonuna uygun olan saç renkleri

Platin sarı

Gri tonları

Küllü sarı saç renkleri

Sıcak tonlar ve kızıl

Bakır ve sıcak sarılar

Buğday rengi

Sıcak cilt alt tonuna uygun renkler

Sıcak cilt alt tonuna sahip olan kişilerin cilt altında yer alan renk pigmentlerin sarı ve sarının tonları şeklinde olur. Bu cilt alt tonuna sahil kişilere en çok yakışacak renkleri şu şekilde sıralayabiliriz.

Sarı

Yeşil

Kiremit rengi

Kırmızı

Sıcak renk tonları

Nar çiçeği rengi

Canlı renkler

Bronz tonları



Sıcak cilt alt tonuna sahip olan kişiler bu renkler eşliğinde makyaj kullanımı yapabilir. Bronz ten rengi bu cilt alt tonuna sahilsen sana oldukça yakışır. Şeftali renginde rujlar ve doğal görünümü elde edebileceğin fondötenler ile güzelliğine güzellik katabilirsin.

Sıcak renk tonları ağırlıklı giyinebilir ve canlı bir tarz elde edebilirsin. Aksesuar tercihlerinde bu renklerin yanı sıra bakır ve altın renklerinde takılar takarak cilt alt tonuna uygun çekici bir görüntü yakalayabilirsin.

Soğuk cilt alt tonuna uygun olan saç renkleri