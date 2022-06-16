Kişilik testi: Burun şekliniz kişiliğinizi yansıtıyor
Burun şeklinizin kişiliğiniz konusunda etkili olduğunu biliyor muydunuz? Kişilik karakterinizi burnunuz mu belirliyor bilemeyiz ama karakteristik burnunuzun kişiliğini yansıttığını söyleyebiliriz. Peki sizin burnunuzun şekli hangisi? Gelin burun şeklinize göre kişilik testi yapalım.
1. Roman (Aquiline) burun
Romalı bir burnunuz varsa, çok güçlü bir kişiliğe sahipsiniz. Hırsınız oldukça bulaşıcı. Zorluklarla savaşmak sizin için çocuk oyuncağı. Peki başka hangi özelliğiniz var?
- Büyük olasılıkla harika bir lider olursunuz.
- İşleri halletmek veya arzu ettiğiniz hedefe ulaşmak için nadiren zorlanırsınız.
- Her zaman emin adımlarla ilerlersiniz. Karar vermek için acele edecek türden biri değilsiniz. En zorlu durumlarda bile soğukkanlılığınızı koruyorsunuz.
- Bir konuda net bir şekilde düşündükten sonra olaylara mantıklı yaklaşırsınız.
- Genellikle kendi yaşam tarzınızı tasarlarsınız ve kalabalığı takip etmezsiniz.
- Sözlerinle insanları etkilemede oldukça iyisiniz.
- Başkalarının onayını istemiyorsunuz ve asi olma eğilimindesiniz.
2-Nubian burun
Düz bir burun şekline ve hafif eğik bir burun ucuna sahipseniz burun şekliniz nubian burun şeklidir. Bu burun şekline sahipseniz büyük olasılıkla bir kalabalığın içinde ilk göze çarpan kişi sizsiniz. Bu burun tipinin en klasik örneği eski ABD Başkanı Barrack Obama'dır.
- Çok açık fikirlisiniz, meraklısınız ve her zaman sorunları çözmek veya bir sonuca ulaşmak için yeni yaratıcı yollar arıyorsunuz.
- Çekici ve karizmatik bir kişiliğin somut örneğisiniz.
- Çok yönlü düşünen ve bilgili bir bireysiniz.
- Pratik yaşam ve deneyimler yoluyla bilgeliğinizi kazanma eğilimindesiniz.
- Aynı zamanda etkileyici bir sohbet yapmak için yartılmışsınız.
- Aktif bir sosyal hayatınız var. Odadaki spot ışıkları hep size dönüktür.
- Söyleyecek doğru kelimeleri çok iyi seçiyorsunuz.
3. Düz burun (Yunan)
Düz bir burnunuz varsa, yüksek düzeyde kişisel çekicilik, açık düşünme, hoşgörü, sabır, şefkat, sadelik ve güvenilirlik sergilersiniz. Bu tür burun şekillerine sahip kadın ve erkeklerin medya, kişisel asistanlık, mankenlik veya bazı sanatsal kariyer gibi işlerde bulunma olasılığı daha yüksektir.
- Çok kararlı, pratik ve ihtiyatlı bir bireysiniz.
- Sadıksınız ve sevdiklerinizin yanında kalmak için her şeyinizi verirsiniz.
- Sır saklama konusunda çok iyisiniz. Herkes size sırlarını güvenle paylaşabilir.
- Hoş bir görünüme sahipsiniz.
- İnsanlara kolay kolay güvenmiyorsunuz bu yüzden kendinizi açma konusunda kapalı kutu gibisiniz.
- Kibar ve arkadaş canlısı birisiniz ama güveninizi kazanmak zaman alır.
- Ayrıca güzellik ve sanat konusunda uzman olma ihtimaliniz de yüksek.
4. Çarpık burun
Eğri bir burnunuz varsa, siz basit ve anlaşılır bireysiniz. Burun şekliniz eğri olabilir ancak siz güçlü bir karaktere sahipsiniz.
- İyi bir dinleyici ve gözlemcisiniz.
- Bir grup insan arasında, yargılamak yerine birini dinleyen hep siz olursunuz.
- Erdemlerinize ve yaşam değerlerinize güçlü bir şekilde bağlısınız, bu da sizi harika bir arkadaş,partner veya ebeveyn yapar.
- Sakince dinler ve sonuca varmadan önce yanıt verirsiniz.