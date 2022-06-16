Kişilik testi: Burun şekliniz kişiliğinizi yansıtıyor

3. Düz burun (Yunan)

Düz bir burnunuz varsa, yüksek düzeyde kişisel çekicilik, açık düşünme, hoşgörü, sabır, şefkat, sadelik ve güvenilirlik sergilersiniz. Bu tür burun şekillerine sahip kadın ve erkeklerin medya, kişisel asistanlık, mankenlik veya bazı sanatsal kariyer gibi işlerde bulunma olasılığı daha yüksektir.