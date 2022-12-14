Kış mevsiminde saç bakımı nasıl olmalı? 5 ipucu

Kış ayları saçlar için zorlu dönemlerdir. Havadaki nemin azalması, soğuk rüzgarlar, sıcak aletler, duşlar ve diğer birçok faktör saçınızın kurumasına ve elektriklenmesine neden olabilir. Sektör profesyonelleri, saç derinizin ve saç tellerinizin sağlıklarını ve canlılıklarını korumaları için bu sezon güzellik rejiminize dahil edebileceğiniz sekiz ipucu ve püf noktası açıklıyor...

İpucu 1: Saçtaki nemi geri kazanın

Sıcak yaz aylarında nemle mücadele etmek için nemlendirici ürünler, şampuanlar ve saç kremleri kullanırız. Serin aylarda saçtaki nemi geri kazanmak için, koruma ve bakım sağlayacak bileşenlerle formüle edilmiş bir ürün kullanmak iyi olabilir. Duştan hemen sonra iyi bir nemlendirici saç kremi yararlı olabilir. Daha sonra bukleleri nemlendirmeye ve korumaya yardımcı olmak için durulanmayan ürün kullanılabilir.





İpucu 2: Ilık duş alın

Sıcak bir duş vücuttaki gerginliği atıp kasları gevşetirken ve dışarısı soğukken harika hissettirebilir. Ama kaynar su saçlara zarar verebilir. Saç derisini soyabilir ve aşırı yağ üretmesine, protein bağlarını kırmasına ve saç kütikülüne zarar vermesine neden olabilir.

İpucu: Maskelemeyi rutininizin bir parçası haline getirin

Kuru ve kıvırcık saçları etkili bir şekilde yumuşatmak için saç derinizin ve saç tellerinizin beslenmeye ve elementlerden korunmaya ihtiyacı vardır.

İpucu 4: Renginizi koruyun

Saç boyacısı Sydney Ann Lopez, "Saçın durumunu ve yönetilebilirliğini iyileştirmek için parlatıcı harikadır. Bunun nedeni, daha pürüzsüz ve parlak bir sonuç vermek için hasarlı alanları doldurmaya yardımcı olmasıdır. Salonda bir parlatıcı yapılır ve saçın derinliklerine inerken, bir sır parlaklık verir ve saçınıza yarı kalıcı boya katar ve evde yapılabilir.



İpucu 5: Şapka kıllarından kaçının

Şapkalar, başınızdan kaçan ısı miktarını azalttığı için tüm vücudunuzu sıcak tutabilir. Güzellik uzmanı ve Matrix elçisi Nick Stenson, "Sıcak kalmak için bir şapka takıyorsanız, örgü bir şapka veya hafif gevşek bir şapka kullandığınızdan emin olun" diyor.