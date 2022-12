Yılbaşı makyajı nasıl yapılır? 2023 için makyaj trendleri ve öneriler...

Yılbaşında herkes en güzel kıyafetlerini giyerek yeni yıla merhaba demek ister. Yılbaşında kıyafetimiz kadar makyajımız da önem taşır. Peki yılbaşında makyajımızı nasıl yapmalıyız? Profesyonel ve Kalıcı Makyaj Uzmanı Demet Karataş, bu senenin yılbaşı makyajı trendlerini ve makyajın gece boyu kalıcı olmasını sağlayacak önerilerini sizlerle paylaştı.

Yılbaşı makyajı için bu yıl trendler neler?

Bu yıl görseli çok yüksek, göz alıcı glitter simler çok moda. Özellikle yılbaşı makyajında gerçekten kalabalık bir partiye gidilecekse, fark yaratabilecek tek şey bu glitter simler ve çok güzel bir görünüm yaratıyor.

Özellikle eyeliner sürüldüğünde kuyruk kısımlarına bu glitter simlerden, özellikle desenli olanlardan, farklı renklerde birkaç tane yerleştirildiğinde çok başka bir form elde ediliyor ve çok göz alıcı oluyor.

Ayrıca neon renklerle çekilen grafik eyelinerlar bu yılın trendleri. Yani günlük makyajlarda bile grafik eyelinerlar kullanılıyor artık ve çok farklı bir görünüm elde edilebiliyor.

Tabii ki hiçbir zaman etkisini yitirmeyen kırmızı rujlar, özellikle de koyudan açığa doğru tonlanmış kırmızı rujlar bu senenin trendleri arasında. Ancak tabii ki dudaklarda ışıltılı değil, daha mat renkler moda ama gözlerde ışıltılar, ışıltılı makyajlar ve glitterlar bu yılın özellikle yılbaşı makyajının çok büyük bir trendi. Her yerde her noktada bunu görebiliriz.

Yılbaşı makyajı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Benim bütün parti makyajlarında çok önemsediğim şey; özellikle de yılbaşı makyajında kesinlikle parlayan bir ten makyajından uzak durulması gerekiyor.

Tamamen mat bitişli fondötenler kullanılması gerekiyor. Gecenin sonunda makyajınıza baktığımızda T bölgesi parlamayan ve dağılmamış bir makyaj kullanmamız için bazı iyi hazırlanmış, iyi nemlendirilmiş cilde, mat bitişli fondötenler kullanılması gerekiyor.

İlla da ışıltı istiyorsak, ışıltı seviyorsak bunu sadece elmacık kemiklerinin üzerinde bir highlighter olarak kullanabiliriz.

Diğer önemli şey ise; ışıltı parti makyajının vazgeçilmezidir ve sadece gözlerde kullanılmalıdır. Bu simli farlar olabilir, yaptığımız ailelerin kuyruklarında kullandığımız glitterlar olabilir, glitterlar renkli ve desenli olarak kullanılabilir.

Son olarak da yılbaşı makyajlarını asla olmaması gereken şey, ışıltılı rujlar, parlak rujlardır. Kesinlikle mat bitişli rujlar kullanmak gerekiyor. Hem daha uzun süre dayandığı için hem de gece boyu dağılma yapmaması için mat bitişli rujlar kullanmak gerekir.





Yılbaşı makyajında hangi tonlar önerirsiniz?

Makyaj tabii ki her zaman için kişinin ten rengine göre, göz rengine göre hatta giydiği kıyafete göre değişir. Ancak bu bir yılbaşı makyajı, bir parti makyajı olduğu için dolayısıyla göz alıcı bir görüntü için, gece boyu sizi asla yarı yolda bırakmaması için senin de trendi olan pembe tonlarından ve şeftali tonlarından asla vazgeçmemek gerekir. Bu iki ton, her şeyle ve bütün renklerle uyum sağlar, birçok göz rengi içinde uyumludur ve asla gece boyunca sizi yarı yolda bırakmayacaktır. Eğer ki gözleriniz yeşil renk ve mavi renkse, toprak tonlarından, kahverenginin her tonundan, sıcak ya da soğuk tonlarından asla vazgeçmemenizi öneririm. Hatta kahverengi far sürdüğünüzde ise toprak tonları ve kahverengi farlar kullandığınızda ruj olarak da kırmızı ve tonlarından asla vazgeçmeyin. Toprak tonunda yapılmış bir göz makyajı, kırmızı ve tonlarında yapılmış bir dudak makyajı gece boyu sizi göz alıcı yapacaktır.

Hangi ortama göre nasıl bir makyaj yapılmalı?

Her ortam, her makyajı kaldırmamaktadır. Katılacağımız ortamlara göre makyaj yapmamız gerekiyor. Konumuz yılbaşı olduğu için alternatifler şu şekilde olabilir: Yılbaşında eğer eğlenceli bir partiye katılacaksak kesinlikle gözlerde ışıltılı farlar, renkli simli glitterlar, göz alıcı eyelinerlar, yoğun kirpik kullanabiliriz ya da dudak makyajında koyu renkler kullanabiliriz. Dudakta çok koyu renkler kullanılabilir çünkü bu bir parti makyajı, eğlenceli olacağı için makyajın tarzına göre bu şekilde biraz daha abartılı yapılabilir.

Ancak, eğer ki sevdiğinizle baş başa, eşinizle baş başa bir yemek yiyorsanız, eğer romantik bir yemek olacaksa kesinlikle romantik bir göz makyajı yapılmalı. Yani dumanlı göz makyajı, hafif dağınık dumanlı bir göz makyajı ve toprak tonlarından asla vazgeçilmemeli. Toprak tonlarıyla yapılmış dumanlı göz makyajları gerçekten çok romantik bir hava katacaktır gözlere. Dolayısıyla dudaklarda, nude tonlardan, romantik gecelerdeki makyajlarda kesinlikle vazgeçilmeli.

Ancak bir aile ortamında, ailemizle beraber böyle kalabalık evde bir yemek yiyeceksek kesinlikle güzel sürülmüş bir eyeliner, yoğun bir rimel ve dudaklarda net bir kırmızı ruj kullanılabilir. Böylece gecenizi hiçbir şekilde riske atmamış olursunuz. Özellikle kırmızı ruju mat kullanırsak eğer gece boyu da dudak makyajınız dağılmamış olur.



Yılbaşı gecesi için makyaj tüyoları ve önerileri

Yılbaşı gecesinde ten makyajı, bütün bir makyajın en önemli kısmıdır. Asla parlama yapmaması için daha mat olması gerekir tenin.

Gece boyu rahat kullanmanız için ve bozulmaması için mat bir ten öneririm. Dolayısıyla ışıltıyı sadece gözlerde kullanılmasını öneririm.

İster far kullanın, isterseniz sadece basit bir eyeliner sürün tek bir hamleyle bunu bir parti makyajına çevirebilirsiniz. Renkli glitterlar ya da küçük minik taşları eyeliner doğrultusunda yapıştırdığınızda anında makyajınızı bambaşka bir parti makyajına çevirebilirsiniz.

Parti makyajlarının ve yılbaşı makyajının vazgeçilmezi kirpiktir; her şeyi gösteren, göz alıcılığı sağlayan, son bitişi kirpik sağlar. Takma kirpik için bütün kirpik takmanızı öneririm ama o bütün kirpiği de yarım şekilde takmanızı, sadece uçlara takmanızı öneririm.

Eğer sadece gözlerinizin uç kısmından, yarıdan itibaren kirpik takarsanız gözleriniz hem badem göz olacaktır hem de gece boyu kirpiğimiz daha uzun süre dayanacaktır.

Bir tüyo daha vermek isterim; hangi renk ruj sürerseniz sürün mat bitişli sürün ve altına mutlaka bir baz uygulayın. Rujun aynı tonundan bir kalemle dudağınızın her noktasına kalemi geçin. Eğer dudağınızın her noktasına rujla aynı tonda kalemi geçer ve üzerine renksiz hafif bir pudra sürerseniz dudağı sabitlemiş olursunuz. Üzerine sürdüğünüz herhangi bir mat ruj gece boyu akmadan ya da dağılmadan gecenizi kurtaracaktır.



