Kolajen içeren besinler hangileri? Kolajenli 3 tarif

Kolajen son dönemlerin en popüler takviyesi. Kolajen, yeni dönemde keşfedilen bir protein değil aslında. Varlığı ve etkisi çok önceden bilinen bir protein. Kolajen kemik, deri, kas, tendon, saç, tırnak, cilt gibi pek çok dokuda bulunan bir protein. “Kolla” kelimesinden üretilmiş ve tutkal anlamına geliyor. Yani dokuların yapışmasını sağlayarak bir arada durmasını sağlıyor. Peki kolajen çeşitleri nelerdir? En iyi kolajen takviyesini hangi besinlerden alabiliriz? Diyetisyen Ezgi Dilan Şeker sizler için kolajeni ele aldı. Ayrıca, kolajen deposu tarifleri bu yazımızda bulabilirsiniz...

Kolajen çeşitleri nelerdir?

Şeker, şu bilgileri paylaşıyor: Birden fazla kolajen çeşidi var ama bizim için en önemlileri Tip 1,2,3, ve 4 tip kolajen.

Tip 1 ve 3 cilde gerginlik elastikiyet verirken; tip 2 bağ dokuda kıkırdak yapımına katılır ve eklem sağlığını destekler.

Tip 2 kolajen kemik sağlığı için önerilen bir takviye. Son dönemlerde kolajeni bu kadar popüler yapan özelliği ise ciltteki ince kırışıklıkları gidermesi, saçların hızlı uzamasını ve sağlıklı olmasını sağlaması.



KOLAJEN İÇEREN BESİNLER HANGİLERİ?

Peki, en çok kolajen içeren besinler hangileri? Şeker kolajen içeren besinleri şöyle sıralıyor: Kolajeni vücudumuzda ürettiğimiz gibi dışarıdan besinlerle de alabiliyoruz.

Başta sığır, inek olmak üzere keçi, tavuk gibi hayvanların kemikleri, derileri, sularından

Somon gibi yağlı balıklardan

Avokado yağı, omega-3 yağ asiti içeren besinler

Portakal, kivi, ananas, greyfurt gibi C vitamini yüksek meyvelerden;

Havuç, domates gibi kırmızı ve turuncu meyvelerden alıyoruz.

Yaban mersini kolajenden en zengin olan kırmızı-mor-mavi meyve grubundan.

Diğer kırmızı-mor ve mavi meyveler de kolajenden zengin besin grubu.

Beyaz çay yine kolajen üretimini arttıran harika bir içecek.

Brokoli,

lahana,

soğan,

sarımsak,

karnabahar,

pırasa,

brüksel lahanası gibi sülfür içeren besinler (kolajen üretimini destekler)



Yaşla birlikte kolajen üretimi azaldığı için ilerleyen yaşlarda kolajen içeren besinlerin tüketimine daha çok dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca yaşla birlikte azalan üretimin yanında yıkım da artıyor. Bu nedenle özellikle 50 yaşından sonra kadınlarda menapoz dönemiyle birlikte ara ara takviye kullanımı olumlu etki gösterecektir.

Toplumumuzda yaygın olan paça, işkembe ya da kemik suyundan çorbalar kolajenden zengin yemekler. Fakat kemiğin içeriğindeki kolajenin çıkması için 12 saat kaynatılması gerekiyor. Yani ne kadar çok kaynatma o kadar çok kolajen demek.

Peki son dönemlerde neden bu kadar popüler oldu kolajen?

Son yapılan çalışmalar 3-6 ay kadar kolajen takviyesi almanın ciltteki kırışıklıkları ciddi derecede azalttığını göstermiş. Ayrıca eklem ağrısı yaşayanlarda da kolajen takviyesi oldukça yararlı. Ayrıca kolajenin; yaşla birlikte oluşan selülit oluşumunu azalttığı, sindirim sistemini düzelttiği, inflamatuar bağırsak hastalığına iyi geldiğini ve kan akışını düzenleyerek vücudu kanser yapıcı toksin maddelerden koruduğu gösterilmiş.

Peki hangi kolajeni nasıl almalıyız?

Eğer cilt, saç, tırnak sağlığı için takviye alacaksanız tip 1 ve tip 3 içeren kolajeni; eklem sağlığı için ise tip 2 kolajen tercih edilmeli.

Kimler kolajen takviyesi kullanmamalı?

Hamile ve emziren anneler, diyabet hastaları kolajen takviyesini almadan önce mutlaka doktoruna danışmalı.

Fakat güneşten korunmuyorsanız, sigara içiyorsanız, sağlıklı beslenmiyorsanız ve yeterli uyumuyorsanız aldığınız takviyeler maalesef yeterli olmuyor. Bu nedenle yaşla birlikte kırışıklık oluşumunuzu azaltmak daha sağlıklı kemik, cilt, saç ve tırnak için sağlıklı beslenme, stresten uzak yaşam ve düzenli uyku şart.

Kış mevsiminde kolajen deposu smoothie tarifi

Smoothie severler buraya! Kış için pek çok meyveyi tüketebileceğiniz smoothie tarifimiz tam bir kolajen deposu!nSmoothie tarifimiz için 'Kolajenli smoothie tarifi nasıl yapılır?' haberimize bakabilirsiniz.

Smoothienin kalorisi? Hangi besin kolajen içerir?



Bu tarif 80 kalori içermektedir. Tarifte kırmızı pancar,yaban mersini, hardal tohumu ve mandalina kolajen sentezini arttıran besin grubu.

Bu tarifi herkes rahatlıkla tüketebilir. Gebe ve emziren bireyler haftada 2 günden fazla tüketmemeli.

Kemik sağlığı için kolajen çorba tarifi

Kemik sağlığınız için kolajenli çorba tarifimizi denemek ister misiniz? Hem kolajen deposu hem kemikler için birebir olan bu çorba kesinlikle kış aylarınızın vazgeçilmezi olabilir. Çorba tarifi için 'Kolajen deposu çorba tarifi' yemek tarifine bakabilirsiniz.

Kolajen deposu ödem suyu tarifi

Hem oluşan ödemlerden kurtulmak için hem de kolajen takviyesi alarak su tüketebilirsiniz. 'Kolajen deposu ödem suyu' tarifimiz ödem atarak kolajen takviyesi almak isteyenlere

Hangi besin kolajen içerir?

Bu tarifteki yaban mersini,hibiskus ve beyaz çay kolajen üretimini arttıran grup. Ananas kabuğu ise ödem atımını sağlamakta.

Bu tarifi gebe,emziren,kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerin uygulamaması gerekiyor. Çocuklara da günde 1 bardaktan fazla verilmemeli.