2022'de öne çıkan 7 farklı CC krem! Hem doğal hem pürüzsüz cilt için CC krem önerileri

Şu günlerde sıcaklar henüz etkisini ülkemizde kaybetmemişken fondöten yerine daha hafif yapılı ama ten rengini güzelleştirecek bir ürün arayışında iseniz, CC krem tam size göre.

Hazırlayan: Nilgün Yıldız Konakcı

CC krem, BB kremden daha hafif bir yapıya sahip ve bu nedenle de sıcaktan etkilenip akmıyor, kremsi yapısı nedeniyle fondöten yerine rahatlıkla kullanılırken; ciltteki ton farklılıklarını da eşitliyor. Yaz aylarında tercih edilmesinin bir diğer nedeni ise hafif formülü ile siyah nokta, sivilce, sivilce izleri, çil ya da cilt lekelerini kapatmak için kullanılıyor. Cildi yağlandırmaması nedeniyle özellikle sivilceye meyilli cildi olan kişiler tarafından tercih edilen CC kremlerde, içeriğinde yoğun miktarda antioksidan, E ve C vitamini bulunuyor.

CC KREM NASIL UYGULANIR?