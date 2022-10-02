2022'de öne çıkan 7 farklı CC krem! Hem doğal hem pürüzsüz cilt için CC krem önerileri
Doğal ve pürüzsüz bir cilt görünümünün yanı sıra, güneşten koruma özellikleriyle makyaj çantamızın yıldızlarını öne çıkarıyoruz. Sahne CC kremlerinin! İşte karşınızda 7 öne çıkan CC krem.
Şu günlerde sıcaklar henüz etkisini ülkemizde kaybetmemişken fondöten yerine daha hafif yapılı ama ten rengini güzelleştirecek bir ürün arayışında iseniz, CC krem tam size göre.
Hazırlayan: Nilgün Yıldız Konakcı
CC krem, BB kremden daha hafif bir yapıya sahip ve bu nedenle de sıcaktan etkilenip akmıyor, kremsi yapısı nedeniyle fondöten yerine rahatlıkla kullanılırken; ciltteki ton farklılıklarını da eşitliyor. Yaz aylarında tercih edilmesinin bir diğer nedeni ise hafif formülü ile siyah nokta, sivilce, sivilce izleri, çil ya da cilt lekelerini kapatmak için kullanılıyor. Cildi yağlandırmaması nedeniyle özellikle sivilceye meyilli cildi olan kişiler tarafından tercih edilen CC kremlerde, içeriğinde yoğun miktarda antioksidan, E ve C vitamini bulunuyor.
CC KREM NASIL UYGULANIR?
- Öncelikle cildiniz temiz olmalı. Cildinize uygun bir temizleyici ile cildinizi temizleyin ve kurutun.
- İlk olarak nemlendirici kreminizle cildinizi nemlendirin. Daha sonra CC kreminizi uygulayabilirsiniz. Daha homojen yayılması için elinizle sürebilirsiniz.
- İşaret parmağınıza iki ya da üç damla CC krem alın. Sonra burun, yanaklar ve alnınıza nokta nokta uygulayın. Daha sonra dairesel hareketlerle cildinizin tamamına iyice yedirin.
KIKO CC BLUR KREM 230.99 TL
BIODERMA PHOTODERM AQUAFLUIDE LIGHT SPF 50+ GÜNEŞ KREMİ 224.50 TL
HERMES PLEIN AIR FONDÖTEN 1525 TL