Mükemmel bir göz makyajı eyeliner’sız olmaz. Eyeliner sürmek ise ustalık ister...

Yazı: Gülru İncu

Eyeliner’ların pek çok türü var ve her biri de farklı bir etki yaratıyor. Kalem liner’lar fırçayla sürülen likit liner’lara oranla daha kolay uygulanıyor. Eğer fırça deneyiminiz yoksa kalemleri tercih edebilirsiniz.

İşin püf noktası eyeliner’ı doğru sürmekten geçiyor. Bunun için bir suluboya fırçasıyla kağıt üzerinde bilek hareketleri üzerine çalışabilirsiniz; sonucu etkilediğini göreceksiniz. Ayrıca;

Başarabilirsiniz!

• Eyeliner’ı mutlaka farınızın üzerine sürün ve sürerken dirseğinizi bir yere dayayın.

• Dıştan içe doğru, kalından inceye bir kavis çizin ve asla bitiş noktasını kalınlaştırmayın. Gittikçe incelen çizgi gözlerinizi yukarıya doğru kaldırır ve ışığın gözlerinize daha fazla yansımasını sağlar.

• Alt göz kapağınıza ince de olsa mutlaka aynı renk göz kalemi çekin. Bu çizgi, üst göz kapağınıza yaptığınız çizgiden daha ince ve yumuşak olmalı.

• Çizgilerin her zaman birbirine paralel ve tamamlayıcı olmasına dikkat edin. Sadece kedi gözü tekniğinde üst göz kapağındaki ikinci çizgi, altındaki çizgiden farklı olarak yukarı doğru kıvrılır.

• Jel ya da likit eyeliner’lar her zaman daha seksi gözlere sahip olmanızı sağlar.

En çok kullanılan 4 tarz

1. Basit: Kusursuz bir görüntü için göz kapağınıza önce baz sürün. Eyeliner’ınızı göz kapağınızın bitiminde sonlandırın.

2. Klasik: Eyeliner’ınızı göz kapağının bitiminden hafifçe uzatın ama bitim noktasının kalın olmamasına dikkat edin. En çok tercih edilen sürüş tekniği bu.

3.Dramatik: Klasik şekilden farklı olarak bitişi daha kalın ve kuyruklu oluyor. Bunu yapmanın en kolay yolu şu; önce göz kalemiyle göz kapaklarının bitiminde yukarı doğru küçük bir üçgen oluşturun, sonra içini eyeliner fırçasıyla boyayın.

4.Kedi gözü: Basit tarzda eyeliner sürdükten sonra göz kapağının üzerine ikinci bir çizgi çekin ve uç kısmını yukarı doğru kaldırın. İkinci çizgiyi çekmekte zorlanıyorsanız ilk çizgi kuruduktan sonra göz kapağınızın üzerine bir kaşık kapatın ve kenarındaki çizgiden yararlanın.



