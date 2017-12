Onun en büyük sırrı düzenli cilt bakımı,hamam ve peeling'ler! Özel günlerde ise hatlarını keskinleştiren makyaj tarzından vazgeçmiyor.

Güzelliği nasıl tanımlarsınız?

En başta insanın kendisini sevmesi, ruhunun, enerjisinin yüzüne, bakışlarına yansıması… Tabii bakımlı olmak da bir o kadar önemli.



İlham aldığınız bir güzellik ikonu var mı?

Nicole Kidman.



Makyaj yaparken asla uygulamam dediğiniz bir şey var mı?

Asla demesem de kırmızı rujun bana yakışmadığını düşünüyorum. Bir de göz altı beyazlatıcısı. Korkunç duruyor.



Saç rengi konusunda ne kadar cesursunuz?

Oldukça cesurum diyebilirim. Denemeyi seviyorum.



Annenizden size uzanan bir bakım sırrı var mı?

Annem sabahları limonlu su içmeyi, babam ise daha çok küçük yaşlarımda, mevsim ne olursa olsun her banyomun finalini soğuk suyla bitirmemi öğretti. Her ikisinin de vücuduma olan faydası mükemmel diyebilirim.



Düzenli uyguladığınız bakım ritüelleri var mı?

Ayda bir düzenli cilt bakımı yaptırırım. Bunun yanında iki haftada bir mutlaka hamama gidiyorum. Hamamda Türk kahvesi ile peeling yapıp üstüne soda ile cildimi rahatlatıyorum.



Favori parfümünüz hangisi?

Yıllardır Mac Turquatic kullanıyorum. Fresh ve seksi bir koku. Limon, su, anemon, Lotus ve mavi sedir notalarının birleşimi güzel bir etki yaratıyor.



Özel günlerde nasıl bir makyaj yapmayı tercih ediyorsunuz?

Göz ağırlıklı, aydınlatıcı ile elmacık kemiklerimin daha ön planda olduğu, keskin yüz hatlı makyaj tarzını seviyorum.



Chanel Creation Exclusive L'umiere D'ete Illuminating Bronz Pudra 205 TL



Dior Coul 5 Colouers Far Paleti 225 TL



Estee Lauder Sumptous Extreme Maskara 94.99 TL



Mac Hug Me Ruj 69 TL



Mac Teddy Göz Kaelmi 65 TL



Nars Velvet Matte Skin Tint Broad Spectrum SPF 20 Fondöten 160 TL



Nars Hot Sand Aydınlatıcı 120 TL