Televizyon makyajı nasıl yapılır, makyajın kalıcılığı nasıl arttırılır? İşte ışıltılı ve genç bir görünüm için makyaj hileleri...

Makyaj Sanatçısı Merve Keşci, televizyon makyajının sırlarını anlattı.

Set makyajının sırları

Yüze önce bazı uygulaması yapılır, hatlar çizilir ve gölge işlemi tamamlanır. Ardından göz makyajı yapılır. Allık ve ruj ile makyaj bitirilir. Göz makyajı yapılırken yüze dokunmadan çalışılır. Yüz bazı cildi fondötenden korur, ayrıca kalıcılığını arttırır. Fix ile sabitleme yapılırsa makyaj daha kalıcı olur. Dudak için; rujun üzerine pudra ve tekrar ruj sürülerek kalıcılık artırılır.

Makyaj hileleri

- Cildinizi genç tutmak istiyorsanız asla makyajla yatmayın.



- En temeli cildinizi koruma altına almak. Bunun için cilt mutlaka temizlenmeli. Pahalı tonikler yerine doğal gül suyunu tercih edebilirsiniz. Ardından da cildi nemlendirmelisiniz.

- Gıdı bölgesinde sarkma sorunu veya sivri çene, geniş alın, kemikli burun ve elmacık kemiklerinin belirgin olmaması gibi durumlarda iki adet fondöten kullanarak ışık gölge tekniği ile bunları kamufle etmeniz mümkün. Birincisi; cildinizden 1 ton açık veya 1 ton koyu ikincisi de uyguladığınız fondötenin renginden 1 ton koyu ve mat bir fondöten ile gölgelendirmek olacak.

- Hiçbir şey, toz ürünler kadar cildinizi yaşlı göstermez. Su bazlı, jel ve likit ürünleri tercih edin.

- Daha yaşlı gözüken bir cilt istemiyorsanız pudra kullanmaktan vazgeçin. Şeffaf ve ışığı yansıtan pudraları tercih edin.

- 30'lu yaşlardan sonra cilt yavaş yavaş ışıltısını kaybetmeye başlar. Biraz highliter yardımıyla bu ışıltıyı geri kazandırabilirsiniz.

- Göz makyajınızı yapmadan önce bir astar kullanın. Özellikle göz kapaklarınızda ufak kırışıklıklar varsa bu adımı atlamayın.

