Makyaj Sanatçısı Merve Keşci, televizyon makyajının sırlarını anlattı.
Set makyajının sırları
Yüze önce bazı uygulaması yapılır, hatlar çizilir ve gölge işlemi tamamlanır. Ardından göz makyajı yapılır. Allık ve ruj ile makyaj bitirilir. Göz makyajı yapılırken yüze dokunmadan çalışılır. Yüz bazı cildi fondötenden korur, ayrıca kalıcılığını arttırır. Fix ile sabitleme yapılırsa makyaj daha kalıcı olur. Dudak için; rujun üzerine pudra ve tekrar ruj sürülerek kalıcılık artırılır.
Makyaj hileleri
- Cildinizi genç tutmak
istiyorsanız asla makyajla yatmayın.
- En temeli cildinizi koruma
altına almak. Bunun için cilt mutlaka temizlenmeli. Pahalı tonikler yerine doğal gül suyunu
tercih edebilirsiniz. Ardından da cildi nemlendirmelisiniz.
- Gıdı bölgesinde sarkma sorunu veya sivri çene, geniş alın, kemikli burun ve elmacık kemiklerinin belirgin olmaması gibi durumlarda iki adet fondöten kullanarak ışık gölge tekniği ile bunları kamufle etmeniz mümkün. Birincisi; cildinizden 1 ton açık veya 1 ton koyu ikincisi de uyguladığınız fondötenin renginden 1 ton koyu ve mat bir fondöten ile gölgelendirmek olacak.
- Hiçbir şey, toz
ürünler kadar cildinizi yaşlı göstermez. Su bazlı, jel ve likit ürünleri
tercih edin.
- Daha yaşlı gözüken bir
cilt istemiyorsanız pudra kullanmaktan vazgeçin. Şeffaf ve ışığı yansıtan
pudraları tercih edin.
- 30'lu yaşlardan sonra cilt
yavaş yavaş ışıltısını kaybetmeye başlar. Biraz highliter yardımıyla bu
ışıltıyı geri kazandırabilirsiniz.
- Göz makyajınızı yapmadan
önce bir astar kullanın. Özellikle göz kapaklarınızda ufak kırışıklıklar varsa
bu adımı atlamayın.