Dudaklara çerçeve

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Dudak kalemleri dudaklara sadece kontur vermekle kalmıyor aynı zamanda son dönemin trendi olan renk geçişlerini de yaratıyor. Hangi kalemi nasıl kullanacağınıza dair tüyolar bu yazıda!

Yazı: Güzide Yülek/Seninle



'Ombre’ etkisi

Dipleri ve uçları farklı olarak boyanan saçlardan sonra şimdi sıra dudaklarda. Bu trendde dudaklar dış yüzeyde ayrı içte ayrı renklendiriliyor. Renk geçişlerini iyice dağıtmak için fırçalı iki ayrı dudak kalemi seçin. Kırmızı ile bordo ya da fuşyayı birlikte kullanın.



Uygulama: Dudakları açık olan tonla tamamen boyayın. Koyu tonu dudağın ortasına uygulayın ve geçişleri yumuşatın. Yani önce fuşya sonra kırmızıyı uygulayın.



