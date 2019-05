ELLE dergisinin 20. yaşına özel ELLE Beauty Box Exclusive ile karşınızdayız.

İçinde sevdiğiniz markalardan 13 çok satan ürün var. Kutu içindeki her bir ürün günlük rutininizin bir parçası olacak.



ELLE Türkiye editörleri tüm ürünleri sizin için denedi ve özel olarak seçti!



ELLE Beauty Box’ın değeri 980TL olup, size özel sadece 139 TL+KDV

Kdv dahil 164.02 TL



Ürünler:

Nuxe After-Sun Hair&Body Shampoo, ana boy (200 ml)

Yves Rocher Rouge Vertige-Işıltılı 03 ruj, ana boy

Yves Rocher Konik Profesyonel Makyaj Süngeri

Yves Rocher Kusursuz Ten Fondöten-Pembe 200 - SPF30, ana boy

Yves Rocher Vertige Volume Mascara, ana boy

Yves Rocher Anti-Age Global, The Anti-Aging Illuminating Care Regard Eye, ana boy

Neutrogena Cellular Boost Yaşlanma Karşıtı Konsantre Bakım, ana boy

Cosmed Soothing S.O.S. Yatıştırıcı Cream Gel, ana boy

Dermoskin Be Bright 50+SPF Pigmently Güneş Koruyucu, ana boy

Dermoskin Be Bright Aydınlatıcı Tonik, ana boy

Kerastase Blond Absolu, Bain Lumiere Şampuan, 80 ml

Kerastase Blond Absolu, Cicaflash Saç Bakım Kremi 75 ml

La Roche–Posay Innovation Toleriane Caring Wash, 50 ml



Satın almak için; beautybox.elle.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.



Detaylı bilgi almak isterseniz beautybox@doganburda.com mail adresi üzerinden iletişim kurabilirsiniz.