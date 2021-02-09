Gigi Hadid’den estetik iddialarına yanıt: Hepsi makyajın gücü!

Süpermodellerin doğallıkları veya estetik operasyonları sık sık merak ettiğimiz kounlardan biri. Özellikle gözle görülür değişimler olunca ister istemez nasıl bir müdahale olduğunu konuşmak istiyoruz. Örneğin merak ettiklerimizden biri olan Gigi Hadid, estetik ameliyat olduğu yönündeki söylentilere yanıt vererek yüzüne "asla" hiçbir şey yapmadığını söyledi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Gigi Hadid (@gigihadid)'in paylaştığı bir gönderi

Güzellik sırlarını anlattığı bir videoda, kariyerinin başında sık sık makyajını kendisinin yaptığını söyleyen model, eski kırmızı halı görünümlerine baktıkça o zamanlar profesyonel makyaj sanatçısıyla çalışmadığını çok net görebildiğini anlattı. İnsanların şimdi o eski fotoğrafları alıp, “Gigi’nin burnu şimdikinden daha farklı görünüyor” dediğini anlatan Gigi, yüzüyle ilgili söylenenlerin doğru olmadığını, şimdiye kadar yüzüne hiçbir estetik ameliyat yaptırmadığını ve bu değişimin sadece makyajın gücü olduğunu söyledi.

Hamileliği ve doğumunun ardından bir süredir pandeminin de etkisiyle defilelere katılamayınca vücudunun eskisi gibi sıfır beden olmadığını da belirten model, “Kapak çekimi yapacaktım ama açıkçası sıfır beden olmayacağım farkındaydım, zaten bu noktada buna geri dönmem gerektiğini düşünmüyorum,” diyerek gerçekçi olmaya çalıştığını ifade etti.