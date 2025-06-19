İlham al: Miray Daner'in yaz stili

Güzel oyuncu Miray Daner, tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Daner’in deniz ve güneşin tadını çıkardığı anlara ait fotoğrafları, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Ünlü oyuncunun tercih ettiği bikini ve gözlük kombinasyonu, sosyal medyada tam not aldı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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İlham al: Miray Daner'in yaz stili - Resim : 1

Güzel oyuncu Miray Daner, geçtiğimiz günlerde iş insanı sevgilisi Ata Caner Çerçioğlu ile romantik bir tatile çıkmıştı.

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İlham al: Miray Daner'in yaz stili - Resim : 2

Deniz ve güneşin keyfini çıkardığı anları takipçileriyle buluşturan Daner, hem fiziği hem de tatil stiliyle dikkatleri üzerine çekti.

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İlham al: Miray Daner'in yaz stili - Resim : 3

Özellikle tercih ettiği bikini ve gözlük kombinasyonu, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve tarzıyla beğeni topladı.  

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İlham al: Miray Daner'in yaz stili - Resim : 4

Daner'in tatiline keyifle devam ettiği öğrenildi.  