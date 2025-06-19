İlham al: Miray Daner'in yaz stili
Güzel oyuncu Miray Daner, tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Daner’in deniz ve güneşin tadını çıkardığı anlara ait fotoğrafları, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Ünlü oyuncunun tercih ettiği bikini ve gözlük kombinasyonu, sosyal medyada tam not aldı.
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Güzel oyuncu Miray Daner, geçtiğimiz günlerde iş insanı sevgilisi Ata Caner Çerçioğlu ile romantik bir tatile çıkmıştı.
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Deniz ve güneşin keyfini çıkardığı anları takipçileriyle buluşturan Daner, hem fiziği hem de tatil stiliyle dikkatleri üzerine çekti.
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Özellikle tercih ettiği bikini ve gözlük kombinasyonu, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve tarzıyla beğeni topladı.
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Daner'in tatiline keyifle devam ettiği öğrenildi.