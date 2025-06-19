Nihal Candan'ın babası ikinci kez kalp krizi geçirdi!
Anoreksiya nedeniyle yoğun bakımda tedavisi süren Nihal Candan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Nihal Candan'ın annesi Umut Candan, kızının babası Prof. Dr. Hakan Candan'ın yaşadığı üzüntü nedeniyle kalp krizi geçirdiğini açıklamıştı. Ünlü fenomenin yakın arkadaşı Pınar Kerimoğlu, baba Candan'ın ikinci kez kalp krizi geçirdiğini duyurdu.
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Katıldığı moda yarışmalarıyla isimlerini duyuran fenomen kardeşler Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023’te “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.
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Cezaevindeyken Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle kısa süre önce tahliye edilmişti.
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Cezaevinden çıktıktan sonra hızla kilo kaybeden Nihal Candan, bir süredir hastanede tedavi görüyor. Anne Umut Candan'dan alınan son bilgiye göre; Nihal Candan'ın babası Prof. Dr. Hakan Candan kalp krizi geçirmişti.
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Sağlık durumu hakkında Posta'dan Alev Cimin'e konuşan baba Candan "Ben 15 Mayıs'ta kalp krizi geçirdim. Cuma günü de tekrardan anjiyo olmak zorunda kaldım. Şimdi daha iyiyim dinleniyorum" şeklinde konuşmuştu.