Güneş gibi bir seri: Kiko Milano Gold Reflections

Kiko, Gold Reflections adlı yeni serisini tanıttı. Koleksiyonda yer alan tüm ürünler İtalyan yazının ruhunu yaşatmayı amaçlıyor. Bildiğiniz üzere Kiko, İtalyan bir kozmetik markası.

Serideki ürünler, altın yansımalara sahip. Bu bazen Hydra Gleam Lip Balm’da olduğu gibi ışıltılarla gerçekleşiyor. Bazen de güneşin cildimizde bıraktığı etki misali, lawless Mirage Luminous Face Base’in bronz ve parlak bitişi ile oluyor.

Koleksiyonda yer alan renkler, İtalyan ruhunu yaşatmaya kararlı. Barok mimarilere batan güneşle birlikte düşen gölgelerin bronzluğu olsun, plajlardaki kum tanelerinin ışıltıları olsun, çiçeklerin cesur tonları olsun… Hepsi bir bütünü yaşatmayı amaçlıyor. Seride, cilt, yüz, dudaklar ve gözler ayrı ele alınmış. Her bir bölge için ayrı ürünler yer alıyor. Ürün ambalajlarına da ayrıca dikkat…