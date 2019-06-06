Cilt tonunuza uygun makyajı yaptığınızda hem çok doğal hem de oldukça güzel görünürsünüz.

Cildinizde doğal bir ışıldama olur ve etrafınızdaki herkes sizin ne kadar güzel göründüğünüzü düşünür. Çünkü doğru makyajın en büyük etkisi budur. Sağlıklı bir güzellik. O halde hangi cilt tonuna hangi kolay makyajı uygulamalısınız gelin birlikte bakalım!



Açık ten: Şeftali pembesi

Göz gölgenizde kullanacağınız şeftali pembesi bir tonla ya da blush bir renkle dünyanın en naturel görüntüsüne ışık hızında ulaşabilirsiniz. Bu formülüm elde etmek oldukça kolaydır. Tabana açık pembe bir zemin hazırlayın ve göz çizginize blush bir renk atın. ‘Sabahları böyle uyanıyorum.’ Diyebileceğiniz kadar doğal olacaksınız. Aynı tonları yanaklarınıza ve dudaklarınıza da uygulayabilirsiniz.







Bej ten: Gül kurusu

Eğer cilt renginiz biraz daha koyuya kaçıyorsa sizin süper yakın arkadaşınız kesinlikle gül kurusu olmalıdır. Gül Kurusu pigmentleri size çok daha karizmatik ve doğal bir hava katar. Sanki güneş altında uyuyakalmışsınız gibi naturel bir renge sahip olur, ışıldarsınız.







Yanık ten: Kayısı rengi

Turuncuya kaçan kayısı renkleri bu ten için bulunmaz bir etki yaratır. İster göz gölgelendirmelerinde dilerseniz ise dudaklarınızda bu rengi kullanarak mükemmel bir sonuç alırsınız. Hem doğal hem de seksi bir etkisi vardır.







Bronz ten: Parıltılı şeftali

Bir nebze parıltılı bir dokunuş bronz ten üzerinde son derece doğal bir ışıltı yaratır. Hem teninizin güzelliği ortaya çıkar hem de doğal bir renklendirme sağlar. İhtiyacınız olan şey sadece bir allık bile olabilir.



