Oyuncu Hande Doğandemir eski aşkına bir şans daha verdi

Ünlü oyuncu, barışma iddialarını doğrulamasa da, "Olabilir, bu işler hiç belli olmuyor. Şu an keyfimiz yerinde. Çok da bir şey söylemeyeyim. Çünkü ben de ne diyeceğimi bilemiyorum. Her şey yolunda" ifadelerini kullandı. Bu sözler, ikilinin ilişkisine yeniden bir şans verdiği yorumlarına neden oldu.