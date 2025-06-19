Oyuncu Hande Doğandemir eski aşkına bir şans daha verdi
Son olarak Taş Kağıt Makas dizisinde “Güneş” karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Hande Doğandemir, mimar Emre İzer ile ilişkisine bir kez daha şans verdi. Çiftin yeniden bir araya gelmesi, magazin gündeminde dikkat çekti.
"Güneşi Beklerken" dizisiyle tanınan ve son olarak Taş Kağıt Makas dizisinde rol alan oyuncu Hande Doğandemir, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette özel hayatıyla ilgili sorularla karşılaştı.
Doğandemir'in, 2024 yılında kısa süreli bir ilişki yaşadığı mimar Emre İzer ile barıştığı yönündeki iddialara verdiği yanıt, dikkatleri üzerine çekti.
Daha önce birkaç ay süren bir birliktelik yaşayan ikilinin yeniden bir araya geldiği konuşulurken, Doğandemir muhabirlerin sorularına tebessümle karşılık verdi.
Ünlü oyuncu, barışma iddialarını doğrulamasa da, "Olabilir, bu işler hiç belli olmuyor. Şu an keyfimiz yerinde. Çok da bir şey söylemeyeyim. Çünkü ben de ne diyeceğimi bilemiyorum. Her şey yolunda" ifadelerini kullandı. Bu sözler, ikilinin ilişkisine yeniden bir şans verdiği yorumlarına neden oldu.