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Zoya'nın yeni oje serisi kışın vazgeçilmezi olmaya aday!

Dokulu yapısı ile Zoya Pixie Dust, dünya podyumlarının ve modacılarının bu kış vazgeçilmez ojesi! Siz de rutinden sıkıldıysanız, bambaşka görünen eller hayal ediyorsanız, gri, siyah, kırmızı ve gold renkleri ile Pixie Dust'ı deneyin. Alt kata sürülen uygun bir renk Zoya ile etkisi artan Pixie Dust; uzun süre kalıcılığı ile dikkat çekerken, silme işleminde de bu kalıcı yapıyı dikkate alarak güçlü bir oje çıkarıcı kullanmayı gerektiriyor. Zoya’nın 3 etkili Remover+ oje çıkarıcısı bu konuda size yardımcı olabilir.

Zoya Pixie Dust Oje : 36 TL

3 etkili Zoya Remove+ Oje Çıkarıcı: 14 TL

