KIKO Milano, 3D Hydra Lipgloss limited edition serilerini tek koleksiyonda birleştirdi

KIKO Milano, 3D Hydra Lipgloss'un limited edition serilerini bir araya getirdi ve tek koleksiyon olarak makyajseverlere sundu. Bu dev koleksiyonun 36 renk seçeneği var. Koleksiyon tüm renkleri içeriyor.

Limited Edition serilerinden kaçırdığınız renk var ise bu haber tam size göre diyebiliriz. Pembeler, bakırlar, mercanlar çeşitli tonlarda ve yansımalarla koleksiyonda yer alıyor. Koleksiyon hem gece hem de gündüz makyajları için uygun seçeneklere sahip.