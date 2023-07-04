KIKO MILANO ve Disney'in yeni bir iş birliği: “The Little Mermaid"

Kiko Milano ve Disney, bu yaz canlı aksiyon filmi türünde yeniden hayata geçen ölümsüz Küçük Deniz Kızı filmi için güçlerini birleştiriyor.

İtalya’nın makyaj markası Kiko Milano’nun Küçük Deniz Kızı filmi için yarattığı “limited edition” koleksiyon THE LITTLE MERMAID, aynı filmin kahramanı küçük deniz kızı Ariel gibi; özgürlük, özgüven ve güçten ilham alıyor.

Okyanusun derinliklerini keşfetmeye çağıran koleksiyon, yeni bir deneyim sunuyor.

Kiko Milano bu yaz Disney - THE LITTLE MERMAID koleksiyonu ile okyanus diplerinin ferahlığını yaşatırken; yaza dayanıklı görünümler sunan ürünleri sayesinde sahilin ve ılık yaz havasının keyfini hissettiriyor.

Disney - THE LITTLE MERMAID koleksiyonunun hazineyi andıran ambalajları ise, incilerden ilham alan kaplamalar ve midye kabuklarından esinlenilen tasarımları ile göze çarpıyor.

Yeni koleksiyonun tonları da, denizin öne çıkan renklerinden ilham alıyor. Deniz mavisi tonlar, sudan gelen güzelliği vurgularken; altın sarısı kum tonları da sahilin izlerini taşıyor.

YAZ İNDİRİMİ BAŞLIYOR

Kiko Milano'nun yaz indirimi başladı. Yüzde 40'a varan indirim bakım sevenleri bekliyor. Makyaj malzemeleri, cilt bakım ürünleri ve aksesuarları, indirim kapsamında.