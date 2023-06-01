Kiko Milano'dan yeni formülle 'Beauty Roar' serisi
Kiko Milano, 'Beauty Roar' koleksiyonu makyajseverler ile buluştu. Koleksiyonda inovatif ürünler ön planda. Işıltı veren serum, baz, dudak ve gözlere odaklanan koleksiyonda her cilt rengine göre ürünler bulunuyor.
Kiko Milano, Beauty Roar Koleksiyonu, inovatif ürünler ile ön plana çıkıyor. Kişinin kendi dudak Ph'ına göre renk alan dudak ürünleri, çoklu kullanıma sahip 3'ü 1 arada aydınlatıcı jel ile koleksiyon merak uyandırıyor.
Koleksiyonda cilt için tasarlanan ürünler arasında 3-in-1 Cleansing Mask, Radiant Face Serum yer alıyor. 3-in-1 Cleansing Mask ile temizleme, scrub ve maskenin faydalarının birleşip 3’ü 1 arada olduğu Cleansing Mask, narenciye kokusu ile günlük cilt bakım ihtiyacını karşılamayı vadediyor. C vitamini, karite yağı ve argan yağı içeren Radiant Face Serum, ise cildiniz için C vitamin kaynağı.
Baz için, Soft Face Primer, Match With You Tinted Face Base, 3 in 1 All Over Luminizer Gel, 2-in-1 Cushion Bronzer, Flawless Look Face Palette yer alıyor.
Gözlerinizi ortaya çıkarmak için, Multi Finish Eyeshadow Palette, Metallic Liquid Eyeshadow, Stunning Eyes Marker, Volumizing & Curling Effects Mascara, Eyebrow Pencil, Eyebrow Fixing Gel koleksiyonda öne çıkan ürünlerden.
pH Colourful Lip Balm, 2 in 1 Creamy Stylo & Universal Lip Liner, pH Matte Liquid Lip Colour ise 'Beauty Roar' koleksiyonunda yer alan inovatif ürünler. Her bir kişide ayrı tonda sonuç veren ürünler kişinin pH'ına göre stabil oluyor.