6 Temmuz 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Balık; Bu hafta sonu oldukça aktif olacaksın; evde bazı işler yapmak ya da hatta küçük bir tadilat bile gerçekleştirmek için ideal bir zaman olabilir. Aynı zamanda spor yapmak ya da doğada, dağda ya da deniz kıyısında bir gezintiye çıkmak için de mükemmel bir hafta sonu olacak.