Latte ve çilek kız görünümlerinden sonra yeni trend: “domates kız” makyajı

Bu yazın imza makyaj trendlerinin yiyeceklerden ve içeceklerden ilham aldığını biliyoruz. Fakat en son Hailey Bieber ile popüler olan “çilek kız” görüntüsünün yerinin bu kadar çabuk dolacağını tahmin edemezdik! Hazırlanın, “domates kız makyajı”nı anlatıyoruz…

DOMATES KIZ MAKYAJI NEDİR?

Trend aslında oldukça basit. Domatesten ilham alan makyaj, tipik olarak koyu kırmızı yanaklar, çiller (sahte tabii ki) ve bir meyvenin parlak dış kabuğuna benzeyen hafif bir parıltıdan oluşuyor.

BU GÖRÜNTÜYÜ NASIL YAKALARSINIZ?

Domatesten ilham alan trend, kişisel güzellik tercihlerinize göre kolayca uyarlanabilirken, bu görünümü elde etmek için bazı teknikler ve ürünler standart hale geldi.

Güzellik tutkunlarının çoğu, doğal bir temel oluşturmak adına parlak bir fondöten veya kapatıcı (bazen her ikisini de) uygulayarak başlar.

Bronzlaştırıcı bu makyajda isteğe bağlı fakat allık olmazsa olmaz. Pembe-kırmızı bir allık seçin ve yanaklarınıza ve şakaklarınıza doğru uygulayın. Boyut eklemek adına tercihinize göre kahverengi bir ton da ekleyebilirsiniz.

Ardından aynı allığı hafifçe göz kapaklarınıza çıkarıp, biraz da dudaklarınıza sürmelisiniz. Böylece makyajınız gerçekten meyveyi andıran uyumlu bir görünüme sahip olacaktır.

Sahte çiller, ekstra parlaklık için dudak parlatıcısı ve bronz katmanlar, isteğe bağlı ancak oldukça popüler olan diğer adımlardır.

YİYECEKLERDEN İLHAM ALAN MAKYAJLAR OLDUKÇA POPÜLER

"Domates kız" makyajından önce, Rhode Skin'in kurucusu Hailey Bieber tarafından popüler hale getirilen latte ve çilek kız makyajlarını da sizlerle paylaşmıştık.

"Latte makyajı" görünümü gözler, yanaklar ve dudaklardaki kahverengi tonlara odaklanan nötr bir görünümdür.

"Çilek kız" makyajı ise domatesten ilham alan trendle neredeyse aynı. Çilek tohumlarına benzeyen sahte çiller ve meyve tonunda parlak bir cilt için allık ve diğer ürünlerin kullanılmasını içerir.

Domatesten ilham alan makyaj, koyu kırmızı ve kahverengi tonlu allıkların kullanılmasını gerektirirken, çilekli olanlar, neredeyse pembeye yakın olacak kadar canlı kırmızı allıklarla yaratılır.

Yılın bitmesine dört ay kala başka bir yiyecek ya da atıştırmalıktan ilham alan yeni bir trend ile karşılaşabilir. Ancak şu an, pembe ve kırmızılarla dolu domates kız makyajını deneyimlemenin tam sırası.