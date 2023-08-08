Son zamanların trendi: “Latte makyaj” nedir? Nasıl yapılır?

Sosyal medyada geçireceğiniz birkaç dakika, ya da Hollywood kırmızı halı kombinlerine yapacağınız ufak bir inceleme sonucu bu yeni makyaj trendine rastlayabilirsiniz. “Latte makyajı” bu yaz her yerdeydi! Hem kendine özgü hem de yapması oldukça olan bu yaratıcı görüntüyü yaratmanın püf noktalarını uzmanlara sorduk. İşte “latte makyajla ortalığı kasıp kavurmanızı sağlayacak ipuçları…

“Latte makyaj” nedir?

Ünlülerin makyaj sanatçı Rebecca Restrepo: “Latte makyajının olayı cildinize güzel ve bronz bir ışıltı vermek – tıpkı sıcak bir latte gibi”, diyor. Bu makyajda tek bir renk kullanmak yerine, kahvenin tonlarını buluşturarak, yüzünüze ışığını vurduğu noktalara boyut ve sıcaklık ekliyorsunuz. Tüm yıl boyunca kullanabileceğiniz bu trend, şu sıralar özellikle revaçta.

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“Bronz ve güzel bir cilt her zaman popüler olacaktır, ama en çok da tatil sonrası yanınızda taşımak istediğiniz yaz ışıltısını yaratacaktır”, diyor Restrepo. Dahası da var. Kahverengi her kombininizle uyacak bir renk, böylelikle ister günlük isterseniz şık bir konseptte kullanabilirsiniz, diye belirtmiş makyaj sanatçısı Tobi Hennel. Bu trende ilginin evrensel olmasının ise bir sebebi var: soğuk ya da sıcak ton hiç fark etmez: herkesi iyi gösterecek bir kahve tonu mutlaka vardır.

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“Latte makyaj” her ten rengi için uygun mu?

Evet. Tek yapmanız gereken, seçtiğiniz ürünlerin tonlarını ve alt tonlarını değiştirmek. Henney, göz ve yanak ürünlerini seçerken, cilt tonunuzdan iki ila üç ton daha koyu olanları tercih etmeniz gerektiğini söylüyor. Daha spesifik olarak ise: daha açık cilt tonları bej, ten rengi ve açık karamel tonlarına bakmalıyken; orta cilt tonları daha koyu karamel, orta kahverengi ve zeytin tonlarına gidebilir.

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“Latte makyajı” nasıl uygulanır?

Henney, latte makyajının daha çok yanaklarınızda, dudaklarınızda ve gözlerinizde kullandığınız renklerle ilgili olduğunu belirtiyor, bu nedenle fondötene çok takılmayın; düzenli olarak kullandığınız her şeyi kullanmaya devam edebilirsiniz. Bununla birlikte, cildinizde ağır fondöten hissini sevmiyorsanız (özellikle yaz aylarında), Restrepo daha hafif ürünleri seçmenin iyi bir hamle olduğunu söylüyor. Böylelikle cildinizi doğal bir şekilde ortaya çıkarırken, cilt tonunuzu eşitleyip kusurları da ortadan kaldırıyorsunuz.

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Normalde elinizin gideceği pembe tonlardan ise bu sefer uzak durmanız gerek. Onun yerine daha nude, kahverengi, zeytin, bronz, ya da sarı alt tonları ürünleri arayın.

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Seçenekleriniz sınırsız. Eğer ürün skalanız daha minimalse, gözünüz için dibini gördüğünüz bronzer’ınızı kullanmanızda sıkıntı yok. Önemli olan onu katlanma bölgelerine uygulayarak boyut ve derinlik yaratmak! Biraz daha çekicilik istiyorsanız, dumanlı bir göz oluşturmak için kahverengi ve ten rengi tonların bir karışımını deneyin; Restrepo, “mat yüzeyli olanları seçin, ardından iç köşelere ve kaş kemiğinin altına daha açık, nude, ışıltılı bir renk ekleyin”, diyor.

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Dudak renginiz de açık bir nude olmalı. “Latte makyajı tamamen nötr kahverengi tonlarla ilgilidir, bu nedenle çıplak bir dudak bu tek renkli makyaj görünümüyle en uyumlu olandır," diye açıklıyor”.